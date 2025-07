Inaugurazione Scap Ostuni, Gioia: 'E' un giorno importante per la comunità, si rafforza la rete per la salute dei più piccoli'

OSTUNI (BR) - «Oggi, 26 luglio, è un giorno importante per la comunità di Ostuni con l'inaugurazione della nuova sede del Servizio di Consulenza Ambulatoriale Pediatrica (SCAP) presso l'ospedale Papa Francesco. Questa struttura si aggiunge alle sedi già attive negli ospedali Perrino di Brindisi e Camberlingo di Francavilla Fontana, rafforzando l'impegno della Regione Puglia nella salute dei più piccoli». Lo afferma il consigliere per la Sanità del presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia. - «Oggi, 26 luglio, è un giorno importante per la comunità di Ostuni con l'inaugurazione della nuova sede del Servizio di Consulenza Ambulatoriale Pediatrica (SCAP) presso l'ospedale Papa Francesco. Questa struttura si aggiunge alle sedi già attive negli ospedali Perrino di Brindisi e Camberlingo di Francavilla Fontana, rafforzando l'impegno della Regione Puglia nella salute dei più piccoli». Lo afferma il consigliere per la Sanità del presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia.





«È un momento di grande soddisfazione per tutti noi – prosegue Gioia -. Ringrazio la Federazione Italiana Medici Pediatrici, gli amministratori locali, il direttore generale della Asl di Brindisi Maurizio De Nuccio e, in particolare, il dottor Francesco Gianfredi per le sue parole di apprezzamento riguardo al mio operato. È vero, la burocrazia può rallentare l'apertura di servizi, ma con impegno e determinazione siamo riusciti a superare ostacoli che sembravano insormontabili. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di garantire ai bambini e alle famiglie un accesso alla salute tempestivo e di qualità».





Lo SCAP offre un servizio di consulenza ambulatoriale pediatrica gratuito e ad accesso diretto, attivo nei fine settimana e nei festivi, dalle 8 alle 20, per garantire assistenza quando gli ambulatori dei pediatri di famiglia sono chiusi. Questo approccio ha dimostrato di alleviare la pressione sui Pronto Soccorsi, con solo il 6% dei 9799 accessi registrati nel 2024 che ha richiesto un intervento ospedaliero.





Con l'entusiasmo delle famiglie e l'ottimizzazione delle risorse sanitarie, lo SCAP si è trasformato in un modello di riferimento non solo per la Puglia, ma anche per altre regioni italiane che stanno valutando di adottare un sistema simile.





«Un sincero ringraziamento va a tutti i medici e operatori sanitari – conclude Gioia -, il cui impegno quotidiano è cruciale per garantire un'assistenza pediatrica di qualità. Con la nuova sede di Ostuni, si rafforza ulteriormente la rete di protezione per i più piccoli, testimoniando l'importanza del lavoro di squadra nel settore della salute».