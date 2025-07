Il Romanticismo rivive a Palazzo delle Arti Beltrani con il talento internazionale del Conservatorio Nino Rota

TRANI - Il fascino eterno della musica romantica ottocentesca è pronto a risuonare tra le pareti nobili del Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, che il prossimo(ingresso dalle 18:30) ospiterà un nuovo appuntamento del format “”. La rassegna, curata da Delle Arti ODV ETS, accende i riflettori sui giovani talenti dei conservatori pugliesi, e per questa occasione si apre alla scena internazionale con la collaborazione del

Protagoniste della serata saranno due giovani musiciste di spicco, entrambe allieve del Biennio Superiore del conservatorio monopolitano: la pianista ucraina Anzhelika Kaliuzhna e il soprano giapponese Ayane Kodera. Due percorsi artistici diversi, ma accomunati dalla stessa passione per la grande musica dell’Ottocento e da una formazione rigorosa che ha trovato nella Puglia un terreno fertile per crescere.

La prima parte del concerto sarà dedicata al pianoforte, con la Ballata n. 4 op. 52 di Fryderyk Chopin, una delle composizioni più intense e complesse del repertorio romantico. A interpretarla sarà Anzhelika Kaliuzhna, artista dal tocco sensibile e dalla profonda capacità narrativa. Già vincitrice di una borsa di studio della Yamaha Music Europe Foundation e selezionata come solista per concerti con orchestra, Anzhelika incanterà il pubblico con una lettura appassionata e intensa di un brano che attraversa malinconia, impeto e virtuosismo.

A seguire, sarà la volta della lirica, con un’antologia di celebri arie d’opera affidate alla voce raffinata di Ayane Kodera, soprano giapponese che sta conquistando premi e pubblico a livello internazionale. Il programma porterà in scena alcune tra le figure femminili più amate del melodramma romantico: dalla dolce e fragile Amina della Sonnambula di Bellini, alla vivace e maliziosa Norina del Don Pasquale di Donizetti, fino alla tragica e commovente Gilda del Rigoletto di Verdi. Ogni interpretazione sarà un viaggio emotivo, grazie anche all’accompagnamento al pianoforte di Anzhelika Kaliuzhna.

Ayane Kodera si è distinta in importanti concorsi internazionali in Europa e in Giappone, dove ha ottenuto il Gran Premio e il primo posto assoluto al Concorso Giapponese per Artisti. In Italia ha recentemente vinto il primo premio, quello della critica e un riconoscimento speciale al Concorso Internazionale “Voci Liriche Rina De Tata – Francesco Durante”. La sua vocalità brillante e l’eleganza scenica promettono di incantare anche il pubblico di Trani.

La rassegna “Eccellenze” si pone come vetrina privilegiata per il talento giovane e internazionale, valorizzando al contempo le istituzioni formative del territorio. Dopo il ciclo di appuntamenti con gli allievi del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, è ora il turno del “Nino Rota” di Monopoli, protagonista di quattro serate speciali in programma il 4, 11, 18 e 25 luglio, sempre alle ore 19:00.

I biglietti per il concerto “L’Ottocento in musica” sono acquistabili sul circuito Vivaticket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/musica-a-corte-l-ottocento-in-musica/263754 oppure presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (via Beltrani 51, Trani), aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle 21:00. Il biglietto ha un costo di 10 euro (8 euro per soci partner) e comprende anche la visita al Museo dalle ore 16:00 fino all’inizio del concerto.

Per informazioni: tel. 0883 500044 – info@palazzodelleartibeltrani.it

Un’occasione imperdibile per chi ama la grande musica e desidera scoprire il futuro dell’arte attraverso la sensibilità di giovani interpreti internazionali, che attraverso il Romanticismo ci parlano ancora oggi di emozioni autentiche e universali.