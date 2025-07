'Juniperus Gin Fest', la terza edizione ha infiammato Otranto di curiosità e passione per gli Spiriti di Puglia

OTRANTO (LE) - Si è da poco conclusa la terza edizione di Juniperus Gin Fest, a Otranto dal 25 al 27 luglio 2025, riscuotendo un grande successo di partecipazione, entusiasmo e valori condivisi. Un evento che, ancora una volta, ha saputo valorizzare le eccellenze del territorio pugliese e celebrare la passione per gli spiriti di qualità, creando un momento di incontro tra produttori, appassionati e cittadini. - Si è da poco conclusa la terza edizione di Juniperus Gin Fest, a Otranto dal 25 al 27 luglio 2025, riscuotendo un grande successo di partecipazione, entusiasmo e valori condivisi. Un evento che, ancora una volta, ha saputo valorizzare le eccellenze del territorio pugliese e celebrare la passione per gli spiriti di qualità, creando un momento di incontro tra produttori, appassionati e cittadini.





La partecipazione numerosa e coinvolgente dei visitatori ha superato ogni aspettativa, attestando come Juniperus Gin Fest sia ormai un punto di riferimento nel panorama degli eventi dedicati al mondo del gin e degli spirits artigianali. Ciliegina sulla torta è stata l’atmosfera dettata dai fossati del Castello Aragonese in cui si è incastonato l’evento: il colpo d’occhio dall’alto era incredibile.





Nel corso dei tre giorni, il pubblico ha potuto incontrare oltre 10 aziende pugliesi e non solo, che hanno portato in degustazione oltre 30 etichette tra gin, liquori e distillati. Tra queste, spiccano nomi di rilievo come Pharmacy, Puntamari, Otrànto, Gargano, Gina, Spinalonga, Gargano, Sacàra, Distilleria Greco Caroppo, Mi Tierra, Ginuino, Radici del Salento, tutte ambasciatrici della biodiversità, della tradizione e dell’innovazione del territorio salentino e pugliese. La presenza di botaniche autoctone, raccolte a mano, ha esaltato i profumi autentici del Salento e della macchia mediterranea, regalando ai partecipanti un’esperienza sensoriale unica.





«Un grazie speciale va al Comune di Otranto, che ha patrocinato e sostenuto l’evento, contribuendo a creare un contesto di grande rilievo culturale e turistico – racconta a margine Fabio Rizzo, presidente dell’associazione Juniperus - La collaborazione con le istituzioni ha permesso di amplificare il valore dell’evento, rendendolo un’occasione di promozione del territorio e delle sue eccellenze. Un ringraziamento va anche ai partner, tra cui lo storico Laboratorio 1904 Eredi Chiurazzi & Co., che ha portato nel festival una vasta gamma di bibite artigianali di alta qualità, e a tutti i produttori che con passione e dedizione hanno condiviso le loro creazioni».





La varietà di iniziative proposte, dai degustazioni guidate ai talk con master distiller, dalle esibizioni musicali alle performance artistiche, ha reso il festival un momento di grande coinvolgimento e confronto. Le performance dal vivo, tra musica soul, blues, funk, jazz e folk, hanno infiammato gli animi e contribuito a creare un’atmosfera di festa e convivialità. Gli artisti che si sono esibiti: The Groove Collective, Alex De Rio & Luca Bovino, Tony Tarantino, Yuts and Culture, Anonimo Popolare, Tribù dei Sempre Allegri e Tarantino & The Swingers.





Juniperus Gin Fest 2025 si è concluso con il consueto entusiasmo, lasciando nel cuore di tutti i partecipanti il desiderio di tornare e di continuare a scoprire le meraviglie di un territorio ricco di storia, cultura e sapori autentici. Un evento che conferma come la passione, l’innovazione e il rispetto per l’ambiente possano convivere in un festival di grande qualità, capace di promuovere un’economia locale sostenibile e di rafforzare l’identità di Otranto e della Puglia nel mondo.





«Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione, e un arrivederci alla prossima, con la certezza che Juniperus Gin Fest continuerà a essere un simbolo di eccellenza e di passione per il territorio pugliese».