Miss Italia, Lucia Falcicchio è Miss Sport Givova Puglia

Lucia Falcicchio, 24enne di Altamura laureata in Economia, è Miss Sport Givova Puglia 2025. La prima prefinalista nazionale pugliese di Miss Italia è stata eletta nel corso della finale regionale del concorso di bellezza che si è svolta domenica 20 luglio, in Piazza XXVI Maggio a Bitonto. Ad incoronarla è stata la presidentessa della giuria Dalila Cariello, Assessora al Turismo e alla Programmazione e Organizzazione Eventi del Comune di Bitonto.La finale è stata organizzata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Bitonto, main sponsor l’agenzia assicurativa Allianz di Francesco Toscano.La serata è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, che da sempre vicino a tematiche sociali ha portato sul palco la testimonianza della giovane mamma Marika Adesso che ha dovuto combattere contro un tumore alla tiroide durante la gravidanza della piccola Aurora; la prevenzione oncologica è il tema di questa edizione, dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha infatti firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.Un momento magico è stato dedicato all'elegante défilé dell'Atelier Miss and Lady dello stilista bitontino Giulio Lovero. Ospiti la spumeggiante voce della cantante Elena Cappiello, il giovane talento del sassofonista Antonio Gobbo e l'attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in "Quo vado" e protagonista della puntata di Forum più visualizzata.L'hair style delle aspiranti miss è stato curato da Giuseppe Sifanno Hairy Couture per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.Si ringrazia Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com Arreda il tuo business, Istituto Orion - Polo di studio eCampus, Pdm infrastrutture e perforazioni di Francesco Palagiano, Bellino Metals Recycling, Metal Taccogna, Viavai Center, Marrone Costruzioni, Ellegidue, Ottica InVista Giovinazzo.