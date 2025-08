'Fantasmi', specchio dei nostri vizi: a Maglie di scena Pirandello per 'Chiari di Luna'

Giovedì 7 agosto, ore 21.15, Villa Tamborino





MAGLIE (LE) - Ancora una prima nazionale (giovedì 7 agosto, ore 21.15) per "Chiari di Luna. Un palcoscenico a cielo aperto", rassegna teatrale in corso a Maglie, organizzata dall’omonima associazione culturale con la direzione artistica di Massimo Giordano e il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e di PiiiLCultura, e patrocinio tra gli altri del Comune di Maglie, Puglia Culture, Università del Salento.





"Fantasmi" è uno spettacolo in cui Vetrano e Randisi, affiancati sul palco da Margherita Smedile, raccolgono i fili di un lungo percorso pirandelliano e compongono uno studio sull’uomo-Pirandello e sul suo talento nell’irridere e far ridere con amarezza dei vizi e dei paradossi della società. Apre un brano tratto da "Colloqui coi personaggi", in cui Pirandello dialoga coi personaggi che riceve nel suo studio e ascolta le loro storie per decidere se includerli in qualche novella o romanzo. Seguono poi i passi più significativi de "Il berretto a sonagli": "Deve sapere, signora, che abbiamo tutti come tre corde d’orologio in testa. La seria, la civile, la pazza" e "Pupi siamo, signora mia, lo spirito divino entra in noi e si fa pupo. Pupo io, pupo Lei, pupi tutti", l’atto unico "Sgombero", l’invettiva di una donna contro il padre alla sua veglia funebre. Conclusione con “L’uomo dal fiore in bocca”, il racconto consapevole e appassionato di un uomo che sta per affrontare la sua morte.





Prossimi appuntamenti l’11 e 12 agosto con "L’uomo, la bestia e la virtù" di Luigi Pirandello (sempre in prima nazionale), il 21 agosto con Elena Bucci e Marco Sgrosso in "Risate di gioia – Storie di gente di teatro", il 25 e 26 agosto con Corte de’ Miracoli in "Misura per misura" di William Shakespeare – ancora una prima - e per concludere il 31 agosto con Massimo Giordano in "Papa Galeazzo – vita, morte e miracoli" di Giovanni Delle Donne.





Ticket d’ingresso 13 euro, prevendite presso la biglietteria del Festival e presso Cartel (dove è possibile anche acquistare abbonamenti: piazza Aldo Moro 19, Maglie, 0836484092 / 3280454551); online su diyticket.it