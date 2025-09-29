Bari, prende il via la XXI edizione della Festa dei Lettori con Lidia Ravera

BARI – Lunedì 29 settembre si inaugura a Bari la, l’appuntamento culturale che da anni celebra la lettura, la scrittura e il dialogo con grandi autori italiani. L’apertura è affidata a, autrice tra le più apprezzate per la capacità di raccontare generazioni diverse attraverso personaggi indimenticabili.

L’incontro, intitolato “Dal primo tempo al terzo tempo. Mezzo secolo di personaggi/e”, si terrà alle 18:00 nella Sala Alessandro Leogrande del Centro Polifunzionale ex Poste dell’Università di Bari. Dopo i saluti istituzionali di Orietta Limitone (Presidente Associazione Presìdi del Libro) e Paolo Ponzio (Direttore DIRIUM UniBa), la lectio sarà introdotta da remoto da Paolo Di Paolo, direttore artistico dell’iniziativa.

Autrice capace di attraversare le epoche e di cogliere le voci di ciascuna generazione, Ravera ha dato vita a protagoniste memorabili: dalla contestazione giovanile degli anni Settanta in Porci con le ali alle riflessioni sull’identità, sull’età e sull’emancipazione in romanzi come La donna gigante, Né giovani, né vecchi e Age Pride.

Con questo appuntamento, la Festa dei Lettori offre al pubblico uno sguardo lucido e appassionato sul nostro tempo, esplorando le storie e i volti che, da cinquant’anni, accompagnano la società italiana.

Per il programma completo della XXI edizione, consultare il sito www.presidi.org .