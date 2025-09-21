Meteo: in arrivo l’autunno, piogge intense e brusco calo delle temperature

BERGAMO - Secondo 3BMeteo, dopo un weekend dal sapore estivo, la nuova settimana segnerà l’arrivo dell’autunno con un deciso cambiamento del quadro meteorologico. L’anticiclone subtropicale che ha garantito sole e caldo anomalo lascerà infatti spazio a una circolazione depressionaria di origine nord-atlantica, responsabile di maltempo diffuso e di un netto calo termico.

Già nella serata di domenica rovesci e temporali, localmente intensi, raggiungeranno Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia. Lunedì il maltempo si estenderà a tutto il Nord, alla Sardegna e alle regioni tirreniche centro-settentrionali, con rischio elevato di nubifragi soprattutto su Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana, dove potranno cadere oltre 50-80 millimetri di pioggia, con picchi fino a 150-200 millimetri sul Verbano-Cusio-Ossola. Martedì la perturbazione scenderà di latitudine, portando un peggioramento anche al Centro e al basso versante tirrenico, mentre al Nord i fenomeni si presenteranno ancora intensi ma in graduale esaurimento. Mercoledì la circolazione depressionaria avrà ormai coinvolto quasi tutta la Penisola, determinando instabilità diffusa con piogge alternate a pause asciutte, fatta eccezione per l’estremo Meridione, dove i fenomeni saranno meno probabili. Almeno fino a venerdì si susseguiranno ulteriori impulsi instabili, intervallati da schiarite, in particolare al Nord, dove nel fine settimana si attende un miglioramento, mentre al Centro-Sud è previsto un nuovo peggioramento con rovesci e temporali anche intensi.

Il cambiamento sarà accompagnato da un deciso calo delle temperature. Il caldo anomalo di questi giorni, con valori sopra la media stagionale anche di 10-12 gradi, avrà vita breve. Al Nord-Ovest già da lunedì le massime scenderanno sui 22-24 gradi, per poi portarsi entro mercoledì tra i 17 e i 19 gradi. Il calo termico raggiungerà anche il Centro e il Nord-Est, dove le massime si manterranno sotto i 25 gradi. Al Sud si potranno ancora toccare i 30-32 gradi a inizio settimana, ma da martedì e soprattutto da mercoledì la diminuzione sarà evidente. Entro il fine settimana le massime scenderanno ovunque sotto i 25 gradi, con valori in alcuni casi inferiori alle medie stagionali al Centro-Nord.

Il peggioramento sarà inoltre accompagnato da un aumento della ventilazione. In un primo momento prevarranno i venti dai quadranti meridionali, mentre entro metà settimana si affermeranno Maestrale, Tramontana e Grecale, con raffiche intense soprattutto su Adriatico, Tirreno e Ligure.

L’autunno astronomico inizierà ufficialmente il 22 settembre alle 20:19. Molti lo associano al 21 settembre, ma in realtà l’equinozio può cadere tra il 21 e il 24. Questo accade perché il calendario gregoriano non è perfettamente sincronizzato con l’anno tropico, che dura circa 365 giorni e 6 ore. Le ore in più vengono compensate dagli anni bisestili. Quest’anno, dunque, l’autunno scatterà il 22 settembre, stessa data anche per il 2026, mentre nel 2027 l’equinozio cadrà il 23 settembre.