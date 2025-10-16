🔵 Allerta meteo Puglia: temporali, grandinate e forti raffiche di vento

BARI – La Protezione Civile ha diramato un avviso diper rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su gran parte della Puglia centrale e sui bacini del Lato e del Lenne.

Dalle ore 14:00 di oggi, giovedì 16 ottobre, e per le successive 24 ore, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, con prevalente carattere temporalesco, specie sui settori meridionali della regione. I quantitativi cumulati saranno generalmente moderati, ma localmente potranno risultare elevati.

Anche i restanti settori della Puglia registreranno piogge sparse, a volte a carattere di rovescio o temporale, con cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Si raccomanda particolare prudenza negli spostamenti, evitando zone a rischio allagamento e prestando attenzione a possibili cadute di rami o altri detriti a causa del vento.