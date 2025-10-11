'Stato dell'Arte Festival', grande successo in città e sui social: 205.976 visualizzazioni per Lecce



Il direttore Telesforo: "Performance stellari"





LECCE - 205.976 visualizzazioni in 30 giorni. Parlano chiaro i dati social riferiti allo Stato dell’Arte Festival, kermesse che ha concluso domenica scorsa la sua seconda edizione, incrociando come di consueto i temi dell’espressione artistica con quelli - più legati alla cronaca - della sostenibilità e dell’uso consapevole delle risorse, siano esse culturali o ambientali: SDAF, organizzato da Icon Radio Visual Group, ha dato grande visibilità a Lecce e ad alcuni dei suoi luoghi significativi, nei giorni del Festival. Che ha dovuto cambiare in corsa alcune delle sue location a causa del maltempo, ma senza per questo rimanerne travolto.





L’acqua, risorsa preziosa – tema peraltro portante di questa edizione – ha voluto infatti far sentire la sua presenza, ma la pioggia non ha minimamente scoraggiato i leccesi che hanno voluto prendere parte alle attività del Festival: sold out e grande partecipazione emotiva, nonostante il maltempo, per il concerto del direttore artistico GeGè Telesforo "Big Mama Legacy", e bis domenica sera per l’esibizione del pianista americano Aaron Parks, accompagnato da Anders Christensen al contrabbasso e Gregory Hutchinson alla batteria. Appuntamenti entrambi a ingresso libero, ma con donazione alla Croce Rossa Italiana.





Proprio il pianista americano, vincitore di un Grammy Awards e autore di numerose colonne sonore per film di Spike Lee, ha voluto esprimere domenica sera tutto il suo apprezzamento per i 22 allievi dei Conservatori di Puglia che, selezionati dalla professoressa Maria Grazia Lioy, hanno rivelato quanto talento artistico risieda nelle scuole musicali pugliesi, complimentandosi personalmente con Annamaria Fortunato e Rebecca Rita Ventrella, che avevano preceduto al piano la sua esibizione al Teatro Paisiello. Molto apprezzati anche gli appuntamenti musicali con formazioni già note, come il duo Macchia-Venezia e il VMV Trio, selezionati dal critico musicale Ugo Sbisà.





La maggior parte degli appuntamenti si è invece tenuta presso la Caffetteria di Alvaro Siza presso il Parco delle Cave di Marco Vito: un luogo magico, tenuto inspiegabilmente inutilizzato finora, ma capace di valorizzare al massimo anche la mostra di grafiche del maestro Salvatore Sava, 'Acquachina', curata dal critico Massimiliano Cesari. "Una scelta in linea con la filosofia del nostro Festival, da sempre sensibile alla storia e alla bellezza non scontata dei luoghi, ma anche al tema della sostenibilità e dello spreco di risorse" spiega il presidente di Icon Radio Visual Group, Alessandro Maria Polito "Una location magnifica inutilizzata che il maltempo, paradossalmente, ci ha aiutato a disvelare. In molti, grazie a SDAF, hanno potuto apprezzare il fascino di un luogo da destinare idealmente all’arte, alla musica, alla cultura. E ne siamo molto contenti".





"L’architettura di Alvaro Siza rivede la luce esaltando un teatro naturale come un’agorà per la collettività. Come la visione e la speranza di ogni progettista", il commento dei designer Cintya Concari e Roberto Marcatti, che hanno tenuto domenica sera, proprio in quella sede inusuale, un’interessante conferenza sull’acqua, prendendo le mosse da quanto fatto fino ad ora in difesa di questa fondamentale risorsa per la vita del pianeta con la loro associazione milanese "H2O". Un appuntamento co-organizzato con l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lecce, il cui Consiglio oggi si dice "orgoglioso di aver partecipato in qualità di co-organizzatore all’evento che si è svolto presso la caffetteria progettata dal celebre architetto Álvaro Siza, un’opera iconica che, per l’occasione, è stata riaperta al pubblico dopo anni di chiusura"; non solo un omaggio all’architettura contemporanea, "ma anche un atto simbolico di riappropriazione culturale e territoriale" di un luogo "straordinario per la sua forza evocativa e la sua capacità di dialogare con l’architettura contemporanea. L’evento ha offerto uno spazio di riflessione sul futuro del paesaggio costruito, sulla sostenibilità e sull’integrazione tra natura e progetto", e la possibilità di partecipare a un dibattito "intenso e stimolante attorno a un tema di grande attualità e urgenza: l’acqua".





E poi la performance narrativo-musicale di Alessio Bertallot a Casa 300mila – altro evento sold out giorni prima del suo svolgersi - il talk sui beni culturali, l’esilarante confronto sull’arte dell’attore Rocco Papaleo con GeGè Telesforo. Che oggi, a bocce ferme – e già ragionando con il presidente di IRVG Alessandro Maria Polito e il suo staff sulla terza edizione del Festival - dice: "Sono molto soddisfatto di questa seconda edizione di SDAF, che ha regalato alla città di Lecce, agli appassionati di musica, ai curiosi e ai turisti momenti altissimi di grande interesse culturale, e nonostante il problema meteorologico. Tutto ha funzionato meravigliosamente, dalla rassegna dei giovani pianisti ai concerti jazz: grande riscontro di pubblico, concluso con una delle performance più 'stellari' degli ultimi anni: quella di Aaron Parks e dei musicisti che l’hanno accompagnato". Tutti eventi a ingresso libero "che ci hanno dato la possibilità di aiutare la Croce Rossa in un momento così complicato e difficile da comprendere come quello che viviamo oggi, e di dare visibilità alla città di Lecce, anche grazie a un gran lavoro fatto dal nostro staff con i social e con la comunicazione. Perché l’arte non può essere avulsa dal contesto: non prescindere dal passato per vivere il presente ed essere proiettati nel futuro, questo è il nostro slogan".





Stato dell’Arte Festival è organizzata da Icon Radio Visual Group con Groove Master Edition e con il sostegno della Città di Lecce, Acquedotto Pugliese e patrocinio di Regione Puglia – Assessorato alla Cultura, Polo Arti Cultura e Turismo della Regione Puglia, Puglia Promozione, Provincia di Lecce, Conservatorio di Musica "Tito Schipa" di Lecce, Ordine degli Architetti della provincia di Lecce, Coni – Comitato Regionale Puglia. Supporto istituzionale di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, Croce Rossa. Main sponsor Ford AutoTeam, sponsor "Tranquillo caffè ristorante"; partner culturali Polo Biblio-Museale di Lecce, Museo Castromediano, Fondazione Biscozzi | Rimbaud ETS, La Fiermontina Luxury Home, La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso, Fiermonte Museum, Manni Editore, H20 Milano associazione no-profit. Partner tecnici: Tre Casali asd, SGM Lecce, Made in Carcere, Urrah, Officine didattiche.