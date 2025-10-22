Brindisi, sabato 25 ottobre l'evento 'La Notte della Moda - I Colori della Moda'



BRINDISI - Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 18.00, prenderà al via "La Notte della Moda – I Colori della Moda", l'evento che mette in passerella la creatività, l'eleganza e il talento degli studenti e delle studentesse dell'indirizzo Moda dell'IPSSS "F. L. Morvillo Falcone – M. Bassi".





Una serata dedicata alle creazioni interamente ideate, progettate e confezionate dalle giovani stiliste, frutto di un percorso che unisce competenza tecnica, ricerca estetica e sperimentazione creativa. Ogni abito racconta una storia di passione e personalità, celebrando la moda come forma d’arte e di espressione individuale.





L’evento, in diretta nazionale, rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli istituti aderenti alla Rete TAM 2025, promuovendo l’incontro tra formazione tecnica, creatività e valorizzazione del talento giovanile.





Durante la serata verranno presentate le creazioni di Leonardo Ligorio e sarà illustrata l’offerta formativa della scuola.





"La Notte della Moda è molto più di una sfilata. E' il risultato di un percorso educativo e formativo che dà spazio alla creatività, al talento e al lavoro di squadra dei nostri studenti" afferma la Dirigente Scolastica dell’Istituto "Ogni abito racconta una storia fatta di passione, dedizione e sogni. È la dimostrazione concreta che la scuola può essere un laboratorio di idee e di bellezza, capace di formare non solo professionisti, ma persone consapevoli e creative".





L’evento è realizzato con la collaborazione e il sostegno di prestigiosi partner e media partner: Capitaneria di Porto di Brindisi, Rete TAM 2025, ARNIA Servizi, ISPA – Centro Servizi Formativi, VoiceArt, MITI Moda, ASCLA, Leonardo Ligorio Design, Lady in Passerella e Ciccio Riccio (media partner ufficiale).





In occasione del Mese di Ottobre Rosa, sarà presente una ospite d’eccezione che porterà la propria testimonianza, celebrando la prevenzione del cancro al seno e l’importanza della sensibilizzazione.





Con il tema "I Colori della Moda", la Notte della Moda celebra vitalità, diversità ed energia delle nuove generazioni. Una notte che unisce scuola, territorio e creatività in un’unica, luminosa celebrazione di bellezza, innovazione e stile.