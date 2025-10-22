Valentina Palmisano: 'Don Piero Suma è stato un punto di riferimento per l’intera comunità di Ostuni'

- "Con la scomparsa di Don Piero Suma, Ostuni perde un punto di riferimento fondamentale. La nostra comunità è privata di un uomo buono, sapiente e profondamente dedito al prossimo. È stato un esempio per tutti, anche nei momenti di sofferenza. Tra le sue doti più preziose vi era la capacità di ascolto, qualità che gli consentiva di cogliere con sensibilità i bisogni di giovani e anziani. La sua vita è stata interamente dedicata al servizio degli altri, all’inclusione e all’integrazione, vissute sempre con discrezione e spirito autentico di fraternità. Conservo un ricordo personale di grande affetto: Don Piero ha battezzato mio figlio, un gesto che oggi custodisco come segno profondo del suo ministero e della sua umanità. Ai suoi familiari e alla comunità parrocchiale va il mio più sincero cordoglio, nella consapevolezza che l’esempio di Don Piero continuerà a ispirare quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo".