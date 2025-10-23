Oria, sabato 25 ottobre si terrà l'Open Day gratuito della Generation Academy



ORIA (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Oria: sabato 25 ottobre 2025 alle ore 17:30, in Via Annibale M. Di Francia n°32, si terrà l'Open Day della Generation Academy.





Nasce la Generation Academy: corsi e workshop di cinema, teatro e comunicazione aperti a tutti.





Dalla passione per il cinema e il teatro prende vita la Generation Academy, un nuovo polo di formazione che, da novembre ad aprile, proporrà ad Oria (BR) un percorso creativo e coinvolgente aperto a tutti, dai 14 agli 80 anni, ed una sezione speciale tutti i sabati a numero chiuso per i più piccoli, dai 6 anni ai 13 anni.





Un’iniziativa pensata per chi sogna di avvicinarsi al mondo delle arti sceniche e cinematografiche, ma anche per chi desidera affinare le proprie competenze e mettersi alla prova con professionisti del settore.





Il programma formativo si articola in corsi e workshop che spaziano dalla scrittura al palcoscenico, fino alla produzione.





La Generation Academy non è solo un percorso didattico: è un’esperienza di crescita personale e collettiva che culminerà in un momento speciale.





Durante l'Open Day si avrà modo di:

- conoscere i programmi dei vari corsi;

- iscriversi e far parte dell'accademia;

- essere inserito nel database per futuri lavori;

- diventare un nuovo membro dell'associazione e ricevere un bellissimo omaggio.



