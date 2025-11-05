«I Fiori Musicali», galà lirico per celebrare il melodramma

Un viaggio tra le più celebri pagine del melodramma, da Verdi a Puccini, da Mozart a Donizetti, da Rossini a Bizet. È questo il programma del, appuntamento conclusivo della seconda edizione della stagione concertistica, organizzata dallae diretta da

L’evento, a ingresso libero, si terrà domenica 9 novembre alle ore 20 nella Chiesa di Santa Maria Veterana di Triggiano. Sul palco si esibiranno il soprano Rosa Angela Alberga, il Coro polifonico “Luigi Capotorti” e il pianista Vito della Valle di Pompei.

Il Galà si aprirà con Verdi e il coro «Le fosche notturne spoglie» da Il trovatore, per poi passare a due celebri pagine mozartiane: l’aria di Donna Elvira «Mi tradì quell’alma ingrata» dal Don Giovanni e il coro «Bella vita militar» dal Così fan tutte.

A seguire, spazio a Donizetti con l’aria delle pettegole «Sarìa possibile?» dall’Elisir d’amore, e a Rossini con «Sposa del grande Osiride» dall’opera Aureliano in Palmira. Il coro tornerà protagonista anche con «Patria oppressa» dal Macbeth verdiano.

Non mancheranno le emozioni pucciniane, con «Quanto cielo! Quanto mar!» e il celebre «Coro a bocca chiusa» da Madama Butterfly, fino al «Va’ pensiero» dal Nabucco e alla travolgente «Habanera» dalla Carmen di Bizet, brano che chiuderà la serata in un crescendo di passione e suggestione.

Con questo appuntamento, la Fondazione Pasquale Battista — dedicata allo storico triggianese che per oltre cinquant’anni ha valorizzato la cultura della sua città — conclude una rassegna che ha saputo unire bellezza, musica e memoria nel segno della grande tradizione lirica italiana.



