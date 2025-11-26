Salumeria Bianco di Putignano compie 90 anni: una storia di qualità e emancipazione femminile celebrata con l’arte di Gianluca Biscalchin

PUTIGNANO – Nel 2026 ladi Putignano festeggerà 90 anni di attività, un traguardo che racconta una storia di passione per la qualità e di emancipazione femminile. Tutto ha inizio nel 1936 con, donna visionaria che decide di investire la sua dote per aprire un piccolo alimentare nel centro del paese, scegliendo di seguire il sogno dell’imprenditoria piuttosto che il destino già segnato del lavoro nei campi.

Oggi, alla guida della bottega c’è la terza generazione della famiglia Bianco, che continua a coltivare l’amore per le eccellenze enogastronomiche italiane. “La nuova Cartolina d’autore firmata da un maestro come Gianluca Biscalchin è un dono di ringraziamento a tutte le persone che popolano la Salumeria ogni giorno – racconta Domenico Bianco –. Un pezzo d’arte che onora la lunga storia della nostra bottega, la visionaria nonna Rosa, l’eccellenza dei prodotti e la fiducia dei clienti che rendono possibile questo miracolo.”

La Salumeria Bianco: 90 anni di eccellenza gastronomica

Dal 1936, al numero 100 di Corso Umberto, la Salumeria Bianco è diventata un punto di riferimento per generazioni di putignanesi, offrendo salumi, formaggi e prodotti artigianali selezionati con cura. La bottega è stata riconosciuta come “Negozio Storico Patrimonio di Puglia” e premiata come campione regionale di Street Food dal Gambero Rosso. Negli ultimi 15 anni ha ampliato la sua offerta con degustazioni e panini gourmet, attirando appassionati di gastronomia da tutta la regione.

Arte e gusto a braccetto: la Cartolina d’Autore 2026

Per celebrare l’importante anniversario, la famiglia Bianco ha affidato a Gianluca Biscalchin, tra i più noti food illustrator italiani, la creazione di una cartolina celebrativa da collezione. Inserita in tutte le box regalo e omaggiata ai clienti, l’illustrazione racchiude l’anima della bottega in un ritratto di famiglia, celebrando le persone che ne animano la storia.

Biscalchin, noto per il suo stile ironico e colto, ha collaborato con testate come Touring Club, Corriere della Sera, Repubblica, Gambero Rosso, e aziende come Lavazza e Peck, firmando anche libri di chef di fama internazionale come Niko Romito, Diego Rossi e Cesare Battisti. Il suo progetto “Regioni d’Italia” per bambini è giunto alla decima edizione.

Con questa iniziativa, la Salumeria Bianco unisce tradizione, qualità e arte, celebrando 90 anni di storia e di relazioni con la comunità di Putignano.