Al via il ‘Natale in Musica’ del Municipio II con il concerto dei Black and Blues

BARI - Giovedì 18 dicembre alle 20, nella chiesa San Pasquale a Bari, con il concerto del gruppo Black and Blues prenderà il via la rassegna “Natale in Musica” realizzato con il contributo del Municipio II del comune di Bari, un cartellone di 5 appuntamenti ad ingresso gratuito.La formazione musicale è capitanata da Amelia Milella, protagonista nel 2023 del talent televisivo “The Voice Senior”, che le ha concesso una più ampia visibilità. Da sempre legata alla musica, è voce di numerosi progetti, nei quali si caratterizza per una spiccata indole “black”, quindi vicina a generi quali soul e funk. Il suo percorso nella musica ha avuto inizio nell’ambito del gospel a seguito dell’incontro con don Antonio Parisi, consulente per la musica liturgica presso l’Ufficio Liturgico Nazionale della Cei.Il progetto Black and Blues è un gruppo vocale e musicale fondato da lei stessa all’inizio degli anni 2000, con base a Bari e composto da più voci e una sezione strumentale. Il repertorio del gruppo si ispira alla tradizione afro-americana, includendo gospel, blues, soul e rhythm & blues, e nel corso degli anni si è esibito in concerti, eventi e spettacoli in Italia e all’estero. In venticinque anni di attività sono numerose le esperienze importanti raccolte. Hanno avuto modo di rapportarsi con icone della musica mondiale quali Gloria Gaynor, Kool and the Gang, Alessandro Canino e altri rinomati interpreti internazionali. Hanno anche ottenuto vari riconoscimenti, tra i quali una benemerenza dei Cavalieri di Malta e del Santo Sepolcro, attribuita direttamente dal Patriarca di Gerusalemme, alla fine della prima decade degli anni Duemila.In questa occasione si esibiranno con uno spettacolo esaltante e colmo di emozioni a pochi giorni dal Natale, durante il quale saranno proposti i classici quali “White Christmas”, “Silent Night” e “O Holy Night”, accanto a brani della tradizione gospel e spiritual come “Every Praise”, “I’ll Be There” e “Gloria in Excelsis Deo”.La formazione sarà al completo, composta da Livio Latella, Michele Lapenna, Giovanni Variato (bassi); Francesco Luiso e Gianluca Cafagna (tenori); Maria Lonero, Mariangela Cagnetta (contralti); Daniela Somma, Elena Candelora, Erica Burdi e Amelia Milella (soprani). Con loro ci saranno due strumentisti: Gaetano Pistillo al pianoforte, preparatore vocale del gruppo e Alberto Campanozzi al contrabbasso.: 3711929045: 20.00