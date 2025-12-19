Oria, presentazione del libro 'L'altra metà del secolo' di Adele Tanzarella a Palazzo Martini



ORIA (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Oria: domenica 21 dicembre 2025, alle ore 19:00, a Palazzo Martini in piazza D. Albanese, sarà presentato il libro "L'altra metà del secolo", opera di Adele Tanzarella dedicata alla figura della farmacista Maria Serpentino, nel centenario della sua nascita. - Proseguono gli eventi nella città di Oria: domenica 21 dicembre 2025, alle ore 19:00, a Palazzo Martini in piazza D. Albanese, sarà presentato il libro "L'altra metà del secolo", opera di Adele Tanzarella dedicata alla figura della farmacista Maria Serpentino, nel centenario della sua nascita.





L'iniziativa è promossa dall'associazione culturale "Il Pozzo e l'Arancio" di Oria.





Assieme all'autrice interverranno Barbara Musciagli (Commissione Pari Opportunità - Città di Oria) e Sabrina Matrangola (figlia di Renata Fonte).





Alla presentazione del libro è collegata la mostra di cartoline che rappresentano uno spaccato di famiglie, società e ruolo della donna all'inizio del '900.





L'evento gode del patrocinio della Consigliera di Parità della Regione Puglia e dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi; rientra inoltre nella programmazione degli eventi e gestione di Palazzo Martini in coprogettazione tra APS 72024, Amministrazione Comunale di Oria e II Settore con i partner di progetto.