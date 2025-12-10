Benessere e cure tra Medioevo e Rinascimento, il 12 dicembre a Lecce



LECCE - Venerdì 12 dicembre, alle ore 9.00, nella Sala del Pianoforte del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, si tiene il primo incontro del ciclo di seminari didattici “Ex finibus terrae. Letterati e letterature di confine tra Medioevo ed Età moderna”, dal titolo “Benessere e cure tra Medioevo e Rinascimento. Storie e intrecci di medici e di testi”. - Venerdì 12 dicembre, alle ore 9.00, nella Sala del Pianoforte del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, si tiene il primo incontro del ciclo di seminari didattici “Ex finibus terrae. Letterati e letterature di confine tra Medioevo ed Età moderna”, dal titolo “Benessere e cure tra Medioevo e Rinascimento. Storie e intrecci di medici e di testi”.





L’evento, realizzato con il contributo del Consiglio regionale della Puglia, approfondisce le pratiche mediche tra Medioevo e Rinascimento, restituendo un quadro articolato della cura del corpo e delle sue rappresentazioni nelle epoche antiche attraverso l’intreccio tra storia, letteratura e cultura scientifica.





Sono previsti saluti istituzionali, interventi a cura del comitato scientifico e varie letture ad opera della compagnia teatrale coinvolta con momenti performativi ispirati ai testi medici dell’epoca.





La direzione scientifica è affidata al comitato promotore del ciclo “Ex finibus terrae”. La direzione organizzativa è curata da Edizioni Milella. L’incontro partecipa al progetto di divulgazione scientifica del PRIN PNRR 2022 MIReSIta. Material and Immaterial Resources in Southern Italy (1250-1550): a realities’ digital repertoire.





L’iniziativa è promossa da Pro Loco Lecce APS nell’ambito del progetto Heritage Hub, dal Centro Studi Medievali dell’Università del Salento e da Edizioni Milella.





La partecipazione alle sessioni del seminario dà diritto a 1 CFU in ottemperanza ai regolamenti dei corsi di laurea. L’ingresso è libero e gratuito.