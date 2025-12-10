Nardò, a febbraio al Voiceat Space Art Gallery la collettiva d'arte 'Ambiente Infinito'



NARDO' (LE) - Si terrà presso il Voiceat Space Art Gallery di Nardò la Collettiva d’Arte dal titolo “Ambiente Infinito: dialogo tra presente e futuro”, in programma dal 28 febbraio al 7 marzo 2026. - Si terrà presso il Voiceat Space Art Gallery di Nardò la Collettiva d’Arte dal titolo “Ambiente Infinito: dialogo tra presente e futuro”, in programma dal 28 febbraio al 7 marzo 2026.





L’evento gode del Patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Nardò e dell’Istituto di Cultura Salentina, a conferma del suo valore culturale e territoriale.





La mostra è aperta alla partecipazione di pittori e scultori italiani, chiamati a interpretare attraverso il loro linguaggio artistico uno dei temi più urgenti e profondi del nostro tempo: l’Ambiente, nelle sue molteplici declinazioni simboliche, estetiche ed etiche.





La Direzione Artistica è affidata alla scrittrice e fondatrice del Voiceat Space Art Gallery, avv. Annalaura Giannelli, al pittore pugliese Vito Distante e al celebre realista andaluso José María Peña, (autore tra l'altro dell'opera olio su tela "La.Maddalena" esposta permanentemente presso la Voiceat Gallery) che per l’occasione esporrà una sua opera, offrendo al pubblico un contributo di grande pregio internazionale.





In un momento storico in cui la questione ambientale definisce scelte politiche, sociali e culturali, manifestazioni come “Ambiente Infinito” assumono un ruolo fondamentale: stimolano la sensibilità collettiva, favoriscono una riflessione profonda e rinnovano il legame tra arte e responsabilità sociale.





L’arte, infatti, diventa uno strumento di consapevolezza, ponte tra presente e futuro, e luogo di dialogo capace di generare nuove visioni.





Il Voiceat Space, già punto di riferimento per la creatività contemporanea nel Salento, si conferma così uno spazio dinamico, innovativo, aperto all’incontro tra talenti e linguaggi.





Il regolamento completo e la modulistica di iscrizione sono disponibili online su www.voiceat.it



