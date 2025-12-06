San Vito dei Normanni, il Liceo 'Leo' celebra il sapere scientifico e umanistico



SAN VITO DEI NORMANNI (BR) - Grande affluenza di pubblico per l'evento che ha trasformato l'Istituto in un polo culturale, con laboratori aperti, performance degli studenti e ospiti istituzionali di rilievo. - Grande affluenza di pubblico per l'evento che ha trasformato l'Istituto in un polo culturale, con laboratori aperti, performance degli studenti e ospiti istituzionali di rilievo.





Si è tenuta ieri sera presso il Liceo Scientifico "Leo" la "Notte dei quattro elementi", un'iniziativa che ha registrato un successo di partecipazione straordinario, coinvolgendo studenti, famiglie, docenti e la cittadinanza in un viaggio immersivo tra scienza, arte e cultura.





L'evento, presentato dalla Prof.ssa Becci, si è aperto con momenti di grande impatto emotivo e artistico curati dagli studenti: una spettacolare coreografia introduttiva ispirata al tema dei quattro elementi e una serie di performance musicali che hanno messo in luce il talento e la preparazione dei giovani artisti del Liceo.





Il cuore della manifestazione è stato l'apertura prolungata dei laboratori scientifici e umanistici. Le aule e gli spazi didattici sono stati trasformati in centri di esplorazione e apprendimento attivo.





Sono state proposte dimostrazioni di informatica, fisica, chimica che hanno coniugato rigore e spettacolarità, coinvolgendo attivamente il pubblico nelle pratiche sperimentali.





Parallelamente, si sono svolti reading e performance dedicate alla letteratura inglese e italiana, alla storia e alla filosofia, evidenziando il ruolo cruciale delle discipline umanistiche nella formazione del pensiero critico.





La serata è stata arricchita dalla presenza di importanti rappresentanti istituzionali e delle Forze Armate, a testimonianza del forte legame tra la scuola e il territorio: il CF. Angelo Zippo della Brigata Marina San Marco, il Luogotenente Antonio Palma, Comandante della Stazione Carabinieri di San Vito, l'Assessore alla Cultura e Istruzione, Prof.ssa Alessandra Pennella.





La presenza degli ospiti ha ribadito l'importanza della collaborazione tra il mondo dell'istruzione e le istituzioni, valorizzando il percorso formativo degli studenti del Liceo "Leo".





La Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmen Taurino esprime grande soddisfazione per la riuscita dell'evento e ringrazia la comunità scolastica – studenti, docenti e personale ATA – per l'impegno profuso nell'organizzazione e nella realizzazione della "Notte dei quattro elementi", che si conferma un appuntamento centrale nel calendario culturale della città.