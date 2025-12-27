Tragedia a Cortina, la UGL Matera piange la morte del lavoratore Giuseppe Schirone

MATERA - Dolore e cordoglio dalla UGL Matera per la tragica scomparsa di Giuseppe Schirone, 63 anni, originario di Policoro, morto in un incidente stradale avvenuto a Cortina d’Ampezzo, dove si trovava per motivi di lavoro.

L’uomo ha perso la vita nella tarda serata di ieri mentre stava passeggiando sul marciapiede lungo la statale 51 Alemagna. A seguito di un violento scontro tra due autovetture, uno dei veicoli è finito fuori strada travolgendo il lavoratore. L’impatto è stato fatale e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per Schirone non c’è stato nulla da fare.

A esprimere il profondo dolore del sindacato è il segretario provinciale della UGL Matera, Pino Giordano: “Ancora una volta ci troviamo a piangere un lavoratore che perde la vita lontano dalla propria casa e dai propri affetti. Una tragedia che colpisce profondamente la comunità di Policoro e lascia sgomenti tutti noi”.

“La UGL Matera – conclude Giordano – si stringe con profonda vicinanza alla famiglia di Giuseppe Schirone, ai parenti e agli amici, condividendone il dolore in questo momento di immensa sofferenza. La tutela della vita e della sicurezza di chi lavora e di chi è costretto a spostarsi per lavoro deve restare una priorità assoluta”.