Brindisi, medico del Perrino a processo per la morte di un paziente con infarto

BRINDISI - Un medico del Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi sarà processato per responsabilità colposa in ambito sanitario per la morte di Gianpiero Romano, 60enne di San Pietro Vernotico, deceduto il 1° ottobre 2023 a seguito di un infarto.

Quella mattina, Romano era stato accompagnato dalla moglie al Pta di San Pietro Vernotico per dolori al petto e al braccio sinistro. Dopo gli accertamenti preliminari, tra cui elettrocardiogramma ed emocromo, il paziente fu trasferito in ambulanza all’ospedale di Brindisi, dove morì poco dopo per un infarto fulminante.

Secondo i consulenti tecnici della Procura, le linee guida per la gestione del dolore toracico non sarebbero state rispettate: Romano avrebbe dovuto essere ricoverato in terapia intensiva cardiologica, sottoposto a coronarografia e monitoraggio continuo. I periti sostengono che le possibilità di sopravvivenza, se trattato secondo protocollo, sarebbero state elevate.

Il processo prenderà il via il 7 settembre 2026.