Ceglie Messapica Teatro, dal 20 al 23 gennaio 'Noi siamo un minestrone' spettacolo fuori abbonamento del Teatro delle Ariette



CEGLIE MESSAPICA (BR) - Prosegue la stagione teatrale del Comune di Ceglie Messapica in collaborazione con Puglia Culture e con la curatela artistica di Armamaxa teatro. Questa sera (16 gennaio, ore 21) al Teatro Comunale di Ceglie Messapica è in programma il già annunciato "Stand Up Classic" con Paolo Rossi, una "operaccia satirica" che reinterpreta i grandi classici – da Omero a Shakespeare – con ironia e ritmo. - Prosegue la stagione teatrale del Comune di Ceglie Messapica in collaborazione con Puglia Culture e con la curatela artistica di Armamaxa teatro. Questa sera (16 gennaio, ore 21) al Teatro Comunale di Ceglie Messapica è in programma il già annunciato "Stand Up Classic" con Paolo Rossi, una "operaccia satirica" che reinterpreta i grandi classici – da Omero a Shakespeare – con ironia e ritmo.





Accompagnato dal chitarrista Emanuele Dell’Aquila, Rossi intreccia passato e presente in un irresistibile dialogo tra cultura e comicità. Dal 20 al 23 gennaio (fuori abbonamento), il Teatro delle Ariette porta in scena "Noi siamo un minestrone", scritto, diretto e interpretato da Paola Berselli e Stefano Pasquini. Attori e pubblico condividono lo stesso spazio e lo stesso tempo, tra pentole e verdure, per un’esperienza teatrale intima e conviviale. Una riflessione delicata sull’amore, sulla natura e sulla felicità semplice, in un tempo segnato dalle guerre e dalla distanza.









Info e prenotazioni (anche whatsapp): +393892656069