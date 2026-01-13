Il Themis Festival presenta l'ultimo libro del magistrato Luca Tescaroli Procuratore aggiunto presso la Procura di Firenze a Crispiano e Fasano
Nell'ambito delle iniziative promosse dal Themis Festival, organizzato dal Legalitria APS, sono in programma due incontri pubblici a Crispiano ed a Fasano con il magistrato Luca Tescaroli, Procuratore aggiunto presso la Procura di Firenze, noto per le sue indagini sulla criminalità organizzata e le stragi mafiose (Capaci, Addaura, attentati del '93-'94), con una lunga carriera che lo ha visto operare a Caltanissetta, Roma, Firenze e Prato, e che è anche autore di pubblicazioni, evidenziando una figura professionale di rilievo nella storia giudiziaria italiana.
Il suo ultimo libro dal titolo “Il biennio di sangue: 1993-94. Le menti e gli esecutori materiali degli attentati di Cosa nostra in continente”, Ed. PaperFirst 2025, sarà oggetto di due presentazioni il 17 gennaio a Crispiano (Ta), alle ore 10.00 presso la sala consiliare del Comune, e domenica 18 gennaio a Fasano (Br) alle 11.00 presso la sala di rappresentanza del Comune.
Sinossi
1993 – 94. Le menti e gli esecutori materiali degli attentati di Cosa nostra nel continente
Firenze, Roma, Milano. Il 1993 è l’anno in cui Cosa nostra alza il tiro, portando la sua strategia stragista oltre i confini della Sicilia e inondando di sangue e tritolo le città del continente. Una stagione di violenza indiscriminata calata in un contesto politico e sociale già di per sè destabilizzato, tra spinte centrifughe, crisi di governo e giochi di potere condotti senza più regole.
Una stagione che, a distanza di oltre 30 anni, ancora oggi guardiamo con stupore misto a orrore per le vittime innocenti e che si presta a diverse chiavi interpretative non sempre supportate dai fatti. Ed è proprio da qui che bisogna partire: dai fatti. Con questo libro, il magistrato Luca Tescaroli, che come Procuratore aggiunto, a Firenze, ha coordinato la Dda riprendendo in mano le indagini sulle stragi del 1993, ricostruisce le fasi che hanno portato all’individuazione e alla condanna degli esponenti di Cosa nostra che, a diversi livelli, si sono resi responsabili di questi crimini stragisti. Analizzando le diverse vicende sotto molteplici punti di vista, delineando i ruoli dei criminali, Tescaroli consegna ai lettori un libro che sgombra il campo da dietrologie e mistificazioni, e che allo stesso tempo non manca di evidenziare quelli che, ancora oggi, sono i punti rimasti oscuri e dove probabilmente si nasconde la vera anima nera di queste stragi.