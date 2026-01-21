Parco naturale regionale delle Dune costiere, imminente il rinnovo degli organi di governo



La Provincia di Brindisi e i Comuni di Ostuni e Fasano, in qualità di componenti dell'Assemblea consortile del Parco naturale regionale delle Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, intervengono nel dibattito sollevato da CIA–Agricoltori Italiani Due Mari ribadendo che a breve si procederà al rinnovo degli organi di governo dell'Ente Parco, condizione indispensabile per il pieno rilancio delle attività e della programmazione.





Il Parco delle Dune costiere rappresenta un patrimonio ambientale e agricolo di assoluto valore, fondato anche sul lavoro storico delle aziende agricole presenti nel territorio.





Con riferimento al comparto agricolo, si ricorda che negli ultimi anni sono stati attivati percorsi di valorizzazione attraverso la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), il progetto Interreg SUSAGRI e accordi di collaborazione con la Regione Puglia e la Provincia di Brindisi, anche con il supporto dell’Istituto Pantanelli, finalizzati alla promozione di pratiche agricole sostenibili e alla tutela della produzione olearia.





Provincia e Comuni prendono atto delle criticità evidenziate e confermano la volontà di aprire una nuova fase di partecipazione e confronto con il mondo agricolo e associativo, a partire dal rilancio della Consulta del Parco, affinché l’Ente svolga pienamente il proprio ruolo di tutela e sviluppo sostenibile del territorio.





Il documento è stato firmato dal Presidente f.f. della Provincia di Brindisi, Giuseppe Ventrella, dal Sindaco di Ostuni, Angelo Pomes e dal Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria.