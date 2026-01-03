Gallipoli, tra arte e musica per celebrare i 20 anni della 'Casa degli Artisti'



Nel 2026 La Casa degli Artisti celebra vent'anni di attività dedicata all'arte, all'accoglienza e alla creatività e per festeggiare insieme ai suoi amici questo importante traguardo, ha stilato un calendario fitto di appuntamenti imperdibili il primo dei quali è fissato per domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17.30 presso la Galleria Permanente di Giorgio De Cesario.





La serata sarà aperta dalla band Effetto Mayhem, una formazione che porta avanti un progetto rock dal forte accento sperimentale.





Nato a Milano nel 2017, ora questo gruppo continua la sua attività nel Salento con l’apporto di nuovi innesti e musicisti ed esordendo in pubblico proprio nel corso di questa serata.





Il repertorio della band spazia dalla musica inedita fino ai classici rock reinterpretati in maniera personale. L’attuale formazione è composta da Anna Chiara Tundo (voce), Sonia De Rosa (basso) e Giuseppe Ashram (chitarra).





La serata proseguirà poi con il secondo incontro/conferenza di Donata L. De Paolis sul tema "Il tempo hic et nunc", un titolo che fa da leit-motiv per tutta la serata.





La relatrice guiderà i presenti in una emozionante scoperta del tempo- coscienza, uno stato tempo che genera miracoli ed un divenire perfettamente allineato al cosmo, rivelando la saggezza riconosciuta del qui ed ora, parte innata della nostra anima fin dalla creazione.





Donata L. De Polis, alchimista, scrittrice e youtuber, collegata a diversi movimenti internazionali che si occupano di divulgazione della conoscenza, vive attualmente in Salento per studi personali sulle antiche origine di alcuni luoghi ritenuti sacri.





Nel corso della serata, inoltre, tutti i presenti potranno incontrare l’"Angelus Pacis", l’ultima opera alienista dell’artista Giorgio De Cesario che in questa occasione sarà presentata per la prima volta al pubblico.





Si tratta di un’opera la cui miniatura, eseguita dallo stesso De Cesario, si trova nella famosa "Iglesia de los Angeles" a Salta in Argentina.





Questa Cattedrale è ormai un sito popolare, recensito anche da Papa Francesco, perché le sue pareti interne costituiscono una galleria d’arte contemporanea dedicata agli angeli e rappresentativa di artisti provenienti da tutto il mondo.





Quest’ultima fatica del maestro De Cesario mira a diffondere un messaggio di pace, serenità e speranza in questo periodo storico dominato da incertezze e da un’incessante corsa agli armamenti a discapito dei buoni sentimenti e della gioia di vivere.





L’opera sarà esposta al pubblico dal 18 al 31 gennaio 2026, ogni giorno, festivi compresi, dalle 18 alle 20 con ingresso libero e gratuito.





La serata è inoltre realizzata grazie anche alla cortese collaborazione di Raffaele e Domenicaisabella Bono Mariano e dell’Assemblea Territoriale di CittadinanzAttiva – Gallipoli.





