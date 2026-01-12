San Cesario di Lecce, 'Love Manifesto' alla Distilleria con le attrici rumene Pandrea e Marina



La performance è la restituzione al pubblico della residenza artistica del progetto "Caleidoscopi" di Astràgali Teatro. Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 19 Distilleria, Via Vittorio Emanuele 86, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Si chiude mercoledì 14 gennaio, alle 19, presso la Distilleria di San Cesario di Lecce, la prima delle tre residenze di "Caleidoscopi", il nuovo progetto di Residenze Artistiche di Astràgali Teatro in cui, da gennaio a marzo, attori e attrici invitati dall’Italia e dall’estero hanno l’occasione di approfondire la loro poetica e la loro traiettoria artistica in un percorso di ricerca in relazione con la comunità, restituendole una performance finale dalle modalità innovative ed originali.





In questa occasione le attrici rumene Maria Irina Pandrea e Ioana Alexandrina Marina presentano "Love Manifesto", una performance che prende le mosse dal "Manifesto per la vita di un artista" di Marina Abramović, e rappresenta una loro dichiarazione sull'amore, sui principi delle relazioni basate sulla fiducia, sulla comunicazione e sul rispetto. Gli artisti devono esprimere quello che accade nel mondo, creando un "Manifesto" in un momento storico nel quale è ormai necessario e urgente un cambiamento nella società, per creare ponti tra le persone. Per fare questo, le due attrici si mettono in discussione lavorando sul proprio vissuto e associandolo a testi come "L’amante" e "La malattia della morte" di Marguerite Duras, opere che ci interrogano sulla complessità dell’esistenza, "Passionnement", poesia dello scrittore surrealista e dadaista Gherasim Luca e suo manifesto linguistico, ai quali si aggiunge il lavoro fotografico "The Mask Series", maschere in evoluzione di Saul Steinberg coreografate da Inge Morath, che nascondono l'identità dei loro soggetti dietro facciate stravaganti, trasformando le fotografie nel loro manifesto sulla società del sogno americano degli anni '50.





Ioana Alexandrina Marina è attrice professionista e artista performativa, con oltre due decenni di esperienza presso il Teatro "Andrei Muresanu" di Sfantu Gheorghe, Romania, durante i quali ha interpretato oltre 30 ruoli. Ha diretto, inoltre, spettacoli teatrali per bambini e corsi di recitazione alla Arts High School di Sfantu Gheorghe.





Maria Irina Pandrea, attrice, si è esibita in diversi contesti teatrali, sia in Romania che all’estero, ha partecipato a diversi Festival e nel 2024 si è aggiudicata il Premio come Migliore Attrice per la sua interpretazione in ”0 grade cu SOARE” al Bucharest Fringe Festival.





"Caleidoscopi" è il progetto di Residenze Artistiche di Astràgali Teatro sostenuto da "Residenze per Artisti nei territori" edizione 2025-2027 del Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia.



