Taranto, BRT un percorso di ascolto: terza tappa in Città Vecchia



TARANTO - Nell'auditorium della Chiesa di San Giuseppe, in Città Vecchia, si è svolta venerdì scorso la terza tappa del primo tour di incontri sul sistema BRT (Bus Rapid Transit) organizzati da Kyma Mobilità, in collaborazione con il Comune di Taranto. - Nell'auditorium della Chiesa di San Giuseppe, in Città Vecchia, si è svolta venerdì scorso la terza tappa del primo tour di incontri sul sistema BRT (Bus Rapid Transit) organizzati da Kyma Mobilità, in collaborazione con il Comune di Taranto.





La Presidente dell'azienda, avv. Giorgia Gira, e l'assessore alla Mobilità, ing. Giovani Patronelli, hanno spiegato il progetto in dettaglio, soffermandosi sui benefici che apporterà: mobilità più fluida nei quartieri, la concreta quanto auspicata possibilità di utilizzare quasi esclusivamente i mezzi pubblici per gli spostamenti, tempi più rapidi, riduzione dello smog, abbattimento delle barriere architettoniche presso le fermate con pedane a livello del marciapiede per consentire l'accesso ai disabili.





I due relatori hanno ribadito che le fermate BRT prevedono l'incarrozzamento "a raso" e sottolineato l'importanza delle segnalazioni delle criticità da parte dei cittadini, che non restano inascoltate ma anzi danno luogo a rimodulazioni tecniche per andare incontro alle esigenze di tutti, non solo sui trasporti.





Entrando nel merito del progetto, come negli altri quartieri, è stato illustrato il percorso BRT, con la Linea Rossa che muoverà da Paolo VI a Cimino, la Linea Blu A dal rione Tamburi a Talsano e la Linea Blu B da Tamburi a via Lago di Levico, per un totale di circa 72 km.





E ancora, tutti gli elementi che renderanno più attrattivo il trasporto pubblico locale: un sistema di trasporto integrato con gli autobus tradizionali, implementati nel frattempo con ulteriori 6 mezzi elettrici, depositi smart e officine moderne per i bus BRT, con un conseguente ammodernamento del sistema di lavoro e nessun arretramento occupazionale.





Una flotta di bus elettrici di ultima generazione composta da 66 mezzi (30 dei quali già consegnati e custoditi in un deposito in provincia di Taranto), con pantografi da 320 Kw che garantiranno tempi di ricarica breve (10'); frequenza di 2,5-3 minuti; rapidità, puntualità ed efficienza grazie a corsie riservate e priorità semaforica. Il servizio BRT sarà attivo dalle ore 6.00 alle ore 23.00.





Il prossimo incontro con la cittadinanza si terrà al Borgo.



