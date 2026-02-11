Lattiero-caseario, confronto tra Regione Puglia e imprese di trasformazione: Paolicelli punta al dialogo per sostenere la filiera

BARI – Si è svolto ieri, 10 febbraio, a Bari nella sede di Confindustria, un incontro tra l’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Paolicelli, il presidente di Confindustria Bari e Bat, Mario Aprile, e una delegazione di imprese di trasformazione del latte pugliese. Al centro del confronto le criticità del comparto lattiero-caseario e la situazione di difficoltà vissuta dagli allevatori, che chiedono condizioni più eque di remunerazione del proprio lavoro.

“È stato un confronto proficuo e costruttivo – ha dichiarato a margine Paolicelli – con la disponibilità delle imprese di trasformazione a valutare le esigenze degli allevatori, nella prospettiva di garantire un prezzo del latte sostenibile per tutti gli attori della filiera. La Regione conferma il proprio impegno a delineare politiche e strategie a sostegno delle imprese e dell’intero comparto agroalimentare, pilastro della nostra economia”.

Il presidente di Confindustria Bari e Bat, Mario Aprile, ha sottolineato l’apertura delle imprese al dialogo: “Le aziende hanno riconosciuto la necessità di soluzioni condivise che garantiscano un equilibrio sostenibile lungo tutta la filiera, tenendo conto della situazione di mercato a livello nazionale e della competitività complessiva del settore”.

L’incontro in sede confindustriale segue il Tavolo di confronto del 9 febbraio presso l’assessorato regionale, con le associazioni di categoria e le sei organizzazioni di produttori lattiero-caseari, che hanno evidenziato la scarsa remunerazione del latte alla stalla rispetto alle specificità produttive del territorio e hanno chiesto di individuare un differenziale di prezzo che valorizzi il lavoro degli allevatori e assicuri condizioni più eque.