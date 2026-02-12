Fasano, “Il Monello” torna a vivere grazie all’Orchestra Possibile

FASANO - Venerdì 20 febbraio al Nuovo Teatro Sociale di Fasano il capolavoro di Charlie Chaplin Il Monello (The Kid, 1921) sarà proiettato con sonorizzazione dal vivo dall’Orchestra Possibile, progetto ideato dai Maestri Antonio Di Lorenzo e Vincenzo Deluci che unisce musicisti professionisti, studenti e persone con disabilità in un’esperienza artistica e sociale unica.

Il film, primo lungometraggio di Chaplin e pietra miliare del cinema muto, sarà accompagnato da un tessuto sonoro originale che intreccia composizioni storiche e brani creati ad hoc, restituendo la tradizione delle proiezioni del muto con pianisti e rumoristi, rielaborata in chiave contemporanea.

L’Orchestra Possibile mette in relazione competenze diverse, coinvolgendo studenti delle scuole musicali “Collodi-Bianco”, “Pascoli” di Fasano, del Liceo Musicale “L. Russo” di Monopoli, ragazzi del Villaggio SOS di Ostuni e musicisti diversamente abili. Il progetto trasforma la pratica musicale in laboratorio umano e artistico, in cui ogni contributo resta riconoscibile ma si fonde in un’esperienza unica di suono e immagini.

Accanto ai Maestri Di Lorenzo e Deluci, partecipano musicisti di rilievo come il trombettista Pippo Congedo e la violoncellista Valentina Irlando, protagonista di tournée internazionali. L’evento è organizzato da Fasanomusica in collaborazione con la rassegna Khatarà e prevede una matinée per le scuole alle 11:00 e uno spettacolo serale alle 20:00 (biglietto 5 euro). L’iniziativa gode dei patrocini di Comune di Fasano, Puglia Culture, Ministero della Cultura e Regione Puglia.

La sonorizzazione dal vivo de Il Monello offre un’occasione unica per riscoprire un caposaldo del cinema muto e vivere una performance che unisce arte, formazione e inclusione, mostrando come la musica possa diventare un linguaggio capace di creare comunità.

Teatro Sociale Fasano, Via De Giosa, angolo Via Nazionale dei Trulli, Fasano (BR).



