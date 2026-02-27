Martina Franca e Bari, lo spettacolo 'Lupin Il Musical' il 28 febbraio e 1 marzo



Il sipario sta per alzarsi su un nuovo grande spettacolo teatrale che unisce avventura, romanticismo e suspense. Lupin Il Musical, con soggetto e libretto di Salvatore Sito e musiche originali di Paola Magnanini, farà tappa il 28 febbraio al Teatro Nuovo di Martina Franca e il 1 marzo al Palatour di Bari.





Un viaggio tra mistero e sentimento





La scena si apre su un treno lanciato nella notte: il leggendario Orient Express, in viaggio da Parigi a Istanbul. A bordo torna il ladro più affascinante e imprevedibile di sempre, Arsène Lupin, pronto a compiere la sua prima, audace mossa.

Un gioiello di valore inestimabile, il Tulipano di Ahmed III, è scomparso dalla sua cassaforte. Ma dietro il furto sembra nascondersi qualcosa di più profondo: il destino della giovane Isabelle, un’orfana parigina capace di risvegliare in Lupin un sentimento raro e sincero. Il loro legame nasce da un gesto semplice e poetico, un tulipano donato con discrezione giorno dopo giorno.

Isabelle lavora in una fabbrica di cioccolato, un luogo che promette meraviglia ma cela segreti e intrighi. Solo il viaggio verso Istanbul porterà alla luce la verità, e al termine del percorso ogni mistero troverà finalmente risposta.





La nascita di una leggenda





Figura iconica della letteratura e della cultura pop, Arsène Lupin ha attraversato epoche e linguaggi, ispirando cinema, televisione e fumetto, fino al celebre Lupin III.

Lupin incarna il perfetto "ladro gentiluomo": elegante, ironico e geniale, colpisce i potenti senza ricorrere alla violenza, guidato da un codice morale personale. Maestro dei travestimenti, amante del lusso e dell’arte, è un seduttore raffinato capace di trasformare ogni colpo in un’opera di stile.

Con Lupin Il Musical, il pubblico è invitato a scoprire l’inizio del mito: come nasce una leggenda e quale segreto si nasconde dietro la prima mossa del ladro più amato di sempre.