Grottaglie: presentazione libro 'Disabilità e inclusione sociale: una sfida comune' di Annatonia Margiotta - Le interviste





GROTTAGLIE (TA) - Proseguono gli eventi culturali nella città di Grottaglie: venerdì 6 febbraio 2026, a partire dalle ore 18.00, presso la Biblioteca del Monticello, in via Karl Marx n. 1, si é tenuta la presentazione del libro "Disabilità e inclusione sociale: una sfida comune. Racconto di una madre", a cura della Dott.ssa Annatonia Margiotta. L'evento è stato organizzato da Colturazione.





La Dott.ssa Annatonia Margiotta è pedagogista, mediatrice familiare, practitioner in PNL, esperta in bioetica e funzionaria della Regione Puglia (interventi per la diffusione della legalità).





L’incontro é stato introdotto dalla Dott.ssa Mary Lenti, Coordinatrice della città di Grottaglie per Colturazione e membro del CIPEP – Comitato Inclusione, Parità, Educazione e Lotta alla Povertà della provincia di Taranto.





A moderare e dialogare con l’autrice é stato Cosimo Fanigliulo, responsabile cittadino dell’associazione Culturalidentità. I saluti istituzionali e gli interventi sono stati a cura dell’Avv. Antonio Lattanzio, Vicepresidente e Coordinatore regionale Puglia per Colturazione, di Titti Battista e Giulietta Marangi.





Interviste a: ANNATONIA MARGIOTTA (Autrice libro), ANTONIO LATTANZIO (Coordinatore regionale Colturazione), GIULIETTA MARANGI (Avvocato), TITTI BATTISTA (Giornalista) e MARY LENTI (Pedagogista). Interviste, riprese e montaggio a cura di DANIELE MARTINI.