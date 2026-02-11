“Puro Cioccolato Festival 2026” arriva a Bari: tre giorni di gusto, arte e dolcezza in Piazza Umberto I

BARI - Il viaggio del tanto atteso “Puro Cioccolato Festival 2026” continua con un’ottava imperdibile tappa: da venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026 Piazza Umberto I si trasformerà in un teatro a cielo aperto del piacere e della dolcezza, con orario continuato dalle 10 alle 21. Per tre giorni il suggestivo centro storico di Bari diventerà un vero paradiso dei sensi, con oltre 15 stand che accoglieranno maestri cioccolatieri, artigiani pasticceri e produzioni d’eccellenza provenienti da tutta Italia e dal mondo. Sarà un viaggio multisensoriale tra profumi avvolgenti, sapori inebrianti e creazioni d’autore capaci di fondere tradizione e innovazione, regalando al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente.

Dalle specialità regionali italiane alle raffinatezze internazionali, il festival offrirà degustazioni, curiosità e racconti dedicati a uno degli alimenti più amati e affascinanti del pianeta: il cioccolato, simbolo universale di passione, cultura e arte dolciaria. A guidare questo straordinario progetto è Alfredo Orofino, brillante imprenditore torinese e Presidente dell’A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada. Conosciuto come “Il Re dello Street Food”, Orofino è la mente creativa dell’International Street Food Festival, la più grande manifestazione itinerante dedicata al cibo di strada con oltre 200 tappe ogni anno in tutta Italia, e quest’anno porta con sé tradizione, storia e innovazione anche nel mondo del cioccolato.

Grazie alla sua visione e alla collaborazione, per questa tappa, con Confartigianato Bari–BAT–Brindisi, insieme al patrocinio del Comune di Bari – Assessorato allo Sviluppo Locale e alla Blue Economy, il Puro Cioccolato Festival si conferma un appuntamento di prestigio nel panorama nazionale, capace di valorizzare l’eccellenza dell’artigianato dolciario e promuovere il territorio attraverso qualità, creatività e condivisione. Non solo una fiera del gusto ma una vera festa della cultura e dell’emozione, un percorso tra divertimento, scoperta e tradizione: per tre giorni Bari diventerà la capitale italiana della dolcezza, pronta ad accogliere famiglie, turisti, professionisti e migliaia di visitatori.



