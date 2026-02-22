Il Console della Lituania in visita al Comune di Fasano



L’assessore Palmariggi ha ricevuto a Palazzo di Città il Console Giuseppe Saracino per un confronto su possibili sinergie turistiche e culturali, grazie anche al volo diretto Bari-Kaunas





FASANO (BR) - Si è svolto lo scorso 20 febbraio, a Palazzo di Città, l’incontro istituzionale tra l’assessore al Turismo del Comune di Fasano, Pier Francesco Palmariggi, e il Console Onorario della Repubblica di Lituania per la Puglia e la Basilicata, Giuseppe Saracino.





L'incontro ha avuto come obiettivo primario la definizione di possibili collaborazioni nei settori strategici della cultura, dell’economia e del turismo internazionale.





Il Consolato della Repubblica di Lituania, con sede a Taranto, è da anni protagonista di un’intensa attività di internazionalizzazione della regione, avendo già promosso protocolli d’intesa con l’Università di Bari e il Dipartimento Jonico, oltre a sostenere attivamente scambi accademici attraverso i programmi Erasmus ed Erasmus+. La visita a Fasano segna un ulteriore passo in avanti per integrare le eccellenze locali in questo circuito di scambi europei, che coinvolge anche realtà associative di rilievo come i distretti Rotary e Lions.





Inoltre, grazie alla proficua collaborazione tra Consolato e Aeroporti di Puglia, è stato confermato il volo diretto Bari-Kaunas operato da Ryanair. Questa rotta si rivela un asset fondamentale non solo per permettere ai cittadini pugliesi di scoprire le bellezze della Lituania, ma soprattutto per attrarre viaggiatori lituani verso il territorio pugliese, incentivando concretamente la destagionalizzazione del turismo, obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale di Fasano.



