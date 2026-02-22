Oltre 100mila presenze per il Carnevale di Putignano: “L’Ultima Corrida” trionfa tra carri e pubblico

ph_Carnevale di Putignano



Carnevale di Putignano

PUTIGNANO – Con oltre 100mila presenze complessive e più di 15mila spettatori nella sola giornata finale, si è chiusa la 632ª edizione del, dedicata al tema del Paradosso. Un’edizione intensa, capace di resistere alle difficoltà meteorologiche e di trasformarle in energia collettiva, confermando la forza identitaria di una delle manifestazioni più antiche e partecipate d’Europa.

A conquistare il primo posto nella gara dei carri allegorici è stata l’associazione Carta&Colore di Paolo e Vito Mastrangelo con “L’Ultima Corrida”, un’opera potente e provocatoria che ha denunciato le contraddizioni di un animalismo contemporaneo ancora tollerante verso rituali di violenza spettacolarizzata. In perfetto spirito carnevalesco, il carro ha ribaltato simboli e narrazioni, diventando un grido contro l’ipocrisia e in difesa di chi non ha voce. L’opera ha fatto incetta di riconoscimenti, aggiudicandosi anche i premi per movimenti e meccanica, coreografia e uso della musica, modellazione della cartapesta e il Premio del Pubblico, assegnato tramite l’app ufficiale del Carnevale.

La classifica ha visto al secondo posto “MessIA” dell’associazione Con le mani di Angelo Loperfido, premiato per la forza satirica e l’uso del colore, mentre il terzo gradino del podio è andato a “It’s my life” dell’associazione cArteInRegola & Deni Bianco. Protagonisti della sfilata anche i due carri fuori concorso, “Il Factotum dell’Inconcludenza” dell’associazione Arcas del maestro Franco Giotta e “APollo credici” dell’associazione Frallijos.

ph_Carnevale di Putignano

A valutare le opere è stata una giuria composta da 35 professionisti e artisti, presieduta da Edoardo Tresoldi, noto a livello internazionale per le sue installazioni in rete metallica e inserito da Forbes tra gli artisti più influenti al mondo. La cerimonia di premiazione si è svolta su L’Altro Palco di Largo Porta Nuova, alla presenza del presidente della Fondazione Carnevale di Putignano Danilo Daresta e del sindaco Michele Vinella, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

L’edizione 2026 ha registrato una partecipazione istituzionale significativa, con la presenza del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, della segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, del prefetto di Bari Francesco Russo, del Garante regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità Antonio Giampietro, oltre ai sindaci dell’area metropolitana e ai vertici della Lega Nazionale Dilettanti, che hanno sancito una nuova partnership con la città in vista del Trofeo delle Regioni.

Il Carnevale di Putignano si è confermato molto più di una sfilata: oltre 100 eventi hanno animato la città, con un forte accento su inclusione, partecipazione e comunità. Il Teatro Comunale è stato il cuore della vita notturna con 14 appuntamenti e oltre 4mila presenze tra concerti, veglioni e serate tematiche. Grande attenzione anche alle famiglie e alle persone con disabilità, grazie al progetto Babymelo e alle attività di AbilFesta, che hanno coinvolto centinaia di bambini, famiglie e persone con disabilità in percorsi laboratoriali e inclusivi.

“Questa edizione ci ha dimostrato che il Carnevale di Putignano è un atto identitario, un momento in cui la comunità si racconta al mondo e si unisce in una grande opera collettiva”, ha dichiarato il sindaco Vinella. Sulla stessa linea il presidente Daresta, che ha ringraziato forze dell’ordine, maestri cartapestai, artisti, volontari e staff della Fondazione: “Chiudiamo con il cuore pieno di gratitudine. Ora un respiro, poi ci rivediamo ad aprile per raccontare questa edizione e iniziare a svelare il Carnevale 2027”.