Il Dott. Antonio Cirillo Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale ha chiesto ufficialmente l'incontro con il Papa a Roma



Il Dottor Antonio Cirillo, nominato "Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale" dall'Alleanza Mondiale di Artisti e Scrittori, in virtù di questo prestigioso riconoscimento internazionale, può certamente inoltrare una richiesta formale per un incontro con il Papa a Roma, seguendo i protocolli della Santa Sede per le personalità che promuovono valori di pace e fratellanza.





Il riconoscimento





La nomina premia l'impegno internazionale nel promuovere la pace e la cultura, sottolineato anche dalla presidente dell'alleanza, Helen Cribeiro, che evidenzia il ruolo di tali ambasciatori nel rafforzare la fratellanza tra i popoli.





La richiesta di incontro





Il Papa riceve frequentemente figure impegnate nel dialogo interculturale e interreligioso, oltre a rappresentanti del mondo dell'arte e della cultura, come dimostrato dai patrocini concessi nel tempo, ad esempio, dal Pontificio Consiglio della Cultura.





Procedura





Tale richiesta passa attraverso la Prefettura della Casa Pontificia, presentando la documentazione che attesta la nomina e le attività svolte. Il titolo è di rilievo mondiale e coerente con la missione di dialogo e pace portata avanti dal Vaticano.