Matera, presentazione del libro 'Gotico Salentino' di Marina Pierri



MATERA - Venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 18,30 nel Palazzo Bernardini in Arco del Sedile 9 a Matera è in programma la presentazione del libro "Gotico Salentino" di Marina Pierri, Einaudi editore. L’evento è organizzato in collaborazione con la Libreria Di Giulio. - Venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 18,30 nel Palazzo Bernardini in Arco del Sedile 9 a Matera è in programma la presentazione del libro "Gotico Salentino" di Marina Pierri, Einaudi editore. L’evento è organizzato in collaborazione con la Libreria Di Giulio.





Marina Pierri dialogherà con Michele Fanelli su un’opera di respiro internazionale, selezionata alla Berlinale 2025 come unico testo italiano per il potenziale adattamento cinematografico.





Il romanzo è inoltre di prossima pubblicazione per Haymon Verlag, che ne curerà la diffusione in Austria, Germania, Svizzera e in tutti i territori di lingua tedesca.





Filomena Quarta, dopo molti anni a Milano, torna nel suo paese natale Palude del Salento. Il ritorno è dettato dalla morte del padre e dalla necessità di trasformare in B&B la Dimora Quarta, la grande casa di famiglia che sembra possedere una propria, inquietante vitalità. Attraverso una narrazione epistolare composta da email inviate alla sua psicoterapeuta, Filomena si ritrova a convivere con presenze che sfidano la logica e con gli spiriti di grandi scrittrici del passato (come Mary Shelley e Shirley Jackson) che diventano sue interlocutrici inaspettate. Tra le mura di una casa che trattiene i segreti di generazioni, Filomena dovrà affrontare l'eredità di un passato ingombrante per riuscire a scrivere, finalmente, la propria storia.





Filomena, la protagonista del romanzo "Gotico Salentino", da Dimora "Quarta" arriva nella città dei Sassi presso la Dimora "Palazzo Bernardini" per raccontarvi le origini di questo grande "scritto". L’ingresso è libero.





Marina Pierri è scrittrice, critica e co-fondatrice del FeST - Il Festival delle Serie TV di Milano. Studiosa di narratologia e rappresentazione di genere, ha analizzato l’immaginario collettivo nel suo saggio Eroine. Con Gotico Salentino (Einaudi) esordisce nella narrativa, esplorando con una voce unica il legame tra territorio, memoria e identità.