Ostuni, al via gli interventi sperimentali di falconeria per il monitoraggio e l’allontanamento di colombi e volatili nel centro storico



OSTUNI (BR) - Questa mattina, in Piazza Libertà, il Comune di Ostuni ha effettuato un intervento sperimentale di falconeria per il monitoraggio e l'allontanamento di colombi e volatili dal centro storico. L'iniziativa si inserisce in modo integrato e complementare nelle attività già avviate per contenere l'avifauna molesta e rendere più efficace l'azione nelle aree più sensibili e frequentate.





Si tratta di un’azione non cruenta, condotta con poiane addestrate non alla caccia ma esclusivamente all’allontanamento, con l’obiettivo di ridurre i disagi e soprattutto le conseguenze legate alla presenza dei colombi: criticità igieniche, sporcizia e danni alle strutture pubbliche, poiché il guano è corrosivo, deteriora pietra e superfici, aumenta i costi di pulizia e manutenzione e incide sul decoro di luoghi simbolo della città. Operativamente, la poiana viene lanciata in volo sotto il controllo del falconiere, effettua alcuni passaggi nell’area interessata e rientra poi al richiamo, creando una presenza costante che induce i volatili ad allontanarsi senza arrecare loro danno. Il servizio prevede 1 falconiere con 2 poiane, per una durata di 4 ore, nell’ambito di 6 interventi programmati, già previsti come servizio aggiuntivo nel contratto di sanificazione in essere con la società PAN.ECO Srl.





"È un intervento sperimentale - dichiara l’Assessore all’Ambiente Fabrizio Monopoli -. Vengono utilizzate poiane addestrate non per cacciare, ma per allontanare i volatili in modo efficace e rispettoso. Ora avvieremo una fase di monitoraggio e valutazione dei risultati per verificare l’effettiva efficacia di questo servizio integrativo: lo faremo anche attraverso i dati e le relazioni di monitoraggio prodotti dopo gli interventi. L’obiettivo è chiaro: più decoro, più pulizia e maggiore tutela del nostro centro storico e delle sue superfici, particolarmente delicate".





"È un modello già adottato in molte città, soprattutto città d’arte, proprio per proteggere le bellezze architettoniche e ridurre l’impatto di una presenza eccessiva di colombi nei luoghi più frequentati" conclude Monopoli.



