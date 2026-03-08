Maltempo in Puglia, allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali

BARI - La Protezione civile ha diramato un avviso disu alcune aree dellaa partire dalla mezzanotte di domenica 9 marzo e per le successive 18 ore.

Secondo il bollettino, dalle 00:00 del 9 marzo sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche sotto forma di rovesci o temporali, con quantitativi generalmente deboli ma che potrebbero risultare localmente moderati, soprattutto sui settori centro-meridionali della regione.

L’allerta riguarda in particolare le aree della Puglia Centrale Adriatica, della Puglia Centrale Bradanica e i bacini idrografici del Fiume Lato e del Fiume Lenne, dove potrebbero verificarsi criticità legate a temporali improvvisi e a possibili accumuli d’acqua.

La Protezione civile invita alla prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle zone soggette ad allagamenti, raccomandando di seguire gli aggiornamenti meteo e le indicazioni delle autorità locali fino alla fine dell’allerta.