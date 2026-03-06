Incentivi alle imprese, Basile (FdI): 'Nel Salento a rischio investimenti e programmazione di molte imprese turistiche. Servono soluzioni rapide'

"Cresce di ora in ora la forte preoccupazione tra gli imprenditori e gli operatori economici per la sciagurata decisione della Giunta Decaro di bloccare, improvvisamente, gli incentivi alle imprese (fra gli altri PIA e MINIPIA), sono operatori economici che avevano programmato i propri investimenti facendo affidamento proprio su queste misure di sostegno, perché programmi come PIA e Mini PIA rappresentano strumenti fondamentali per incentivare lo sviluppo delle piccole e medie imprese e per sostenere la crescita di settori strategici per l’economia regionale, in particolare quello turistico-ricettivo, che costituisce uno dei principali asset di sviluppo della Puglia. Negli ultimi mesi numerosi imprenditori hanno avviato percorsi di investimento confidando nella possibilità di accedere ai finanziamenti previsti. In molti casi sono stati acquistati immobili da destinare alla realizzazione o all’ammodernamento di strutture ricettive; in altri casi sono stati sottoscritti compromessi, avviate progettazioni e pianificate operazioni economiche rilevanti con l’obiettivo di avviare nuove attività imprenditoriali. Alla luce dell’attuale blocco dei fondi, molti di questi operatori si trovano ora ad affrontare impegni economici significativi senza la certezza di poter contare sul supporto previsto dagli strumenti regionali. Una situazione che rischia di compromettere investimenti già programmati, con potenziali ricadute sul piano economico, occupazionale e sullo sviluppo dell’offerta turistica del territorio. Al di là delle appartenenze politiche, diventa fondamentale che le istituzioni garantiscano stabilità, affidabilità e chiarezza nelle politiche di sostegno alle imprese. Chi investe sul territorio deve poter contare su strumenti certi e su una programmazione coerente, che permetta di pianificare con responsabilità il proprio futuro imprenditoriale. Le istituzioni hanno il dovere di garantire serietà e rispetto verso chi decide di investire e creare sviluppo sul territorio. Non si può giocare con la vita delle persone, con i loro sacrifici e con gli investimenti costruiti spesso con anni di lavoro. È necessario fare chiarezza e individuare rapidamente soluzioni che tutelino gli imprenditori coinvolti e salvaguardino gli investimenti già avviati".