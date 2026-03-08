Bari, educazione contro la violenza: incontro con Rossella Ghigi al Corso per le Competenze Trasversali

BARI - Atorna ildedicato al contrasto alla violenza di genere attraverso l’educazione. L’appuntamento è in programmanella sala conferenze di, presso il, in via Cognetti 36.

L’iniziativa è organizzata dal Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in collaborazione con APS Giraffa e con il sostegno della Regione Puglia. Il corso è diretto dalla professoressa Francesca R. Recchia Luciani e coordinato dall’avvocata Maria Pia Vigilante.

Educazione e parità al centro del dibattito

Il quinto appuntamento del ciclo sarà dedicato al tema “Contrastare la violenza con l’educazione”, con l’obiettivo di approfondire il ruolo della formazione e della cultura nel prevenire la violenza sulle donne. Tra i temi affrontati ci saranno l’educazione all’amore e alla parità, il contrasto al linguaggio violento, il rapporto tra violenza e repressione e il fenomeno dell’hate speech.

Tra le relatrici principali ci sarà la sociologa Rossella Ghigi, docente all’Università di Bologna, che terrà l’intervento dal titolo “Dire basta non basta: come e perché educare all’amore per la parità”. Interverranno inoltre Samanta Picciaiola, Iulia Ponzio e Domenico Elia, con contributi dedicati alla scuola, alla violenza linguistica e alle radici culturali dell’hate speech.

Presentazione dei libri nel pomeriggio

La giornata proseguirà alle 18.15 negli spazi di Portineria 21, in via Cairoli, con la presentazione dei libri di Rossella Ghigi. Tra questi Niente scuse, pubblicato da Il Mulino, che affronta il tema della violenza di genere attraverso testimonianze e riflessioni sul ruolo della società nel prevenirla. Sarà presentata anche l’antologia Femminismi. Un’antologia contemporanea, edita da Einaudi, che raccoglie oltre cinquanta testi fondamentali del pensiero femminista dal secondo dopoguerra a oggi.

L’incontro sarà un’occasione di confronto sui cambiamenti culturali e sociali che hanno attraversato il pensiero femminista contemporaneo, con un percorso che va da Simone de Beauvoir fino ai movimenti attuali come Non Una Di Meno.

Il dialogo con l’autrice sarà curato da Francesca R. Recchia Luciani e Samanta Picciaiola. L’evento è realizzato in collaborazione con l’associazione Un Panda sulla Luna, nell’ambito della rassegna culturale Indomite.