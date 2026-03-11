BIF&ST 2026 – Bari International Film&Tv Festival, al via la 17ª edizione

BARI - La conferenza stampa di presentazione della 17ª edizione del BIF&ST si è tenuta oggi a Bari. Il festival, diretto dal giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi, si svolgerà dal 21 al 28 marzo 2026.

Concorso MERIDIANA

Il concorso internazionale MERIDIANA propone 12 film dell’area euro-mediterranea, tutti in anteprima italiana, con repliche gratuite al Cinema Piccolo di Santo Spirito. Il film di apertura è il documentario A War on Women di Raha Shirazi, che racconta la storia del movimento femminista in Iran. Tra gli altri titoli: Man of the House e God Will Not Help dai Balcani, Beachcomber dalla Grecia, Happy Birthday dall’Egitto, Nomad Shadow dal Nord Africa, Le Pays d’Arto dall’Armenia, La Petite Dernière dalla Francia, Sorda e Meta Morphosis dalla Spagna, The Tree of Knowledge dal Portogallo, Sea Sisters dall’Italia.

I film si distinguono tra linee narrative realistiche e sperimentali o allegoriche. La giuria internazionale, presieduta da Roberto Andò, assegnerà cinque premi tra cui Miglior Film, Migliore Regia e Migliori interpreti.

Concorso per il Cinema Italiano

La sezione propone 10 film in concorso e 4 fuori concorso, tutti in anteprima italiana. Tra i titoli: Don Chisciotte, Non è la fine del mondo, Io non ti lascio solo, Cattiva Strada, Era, Finale: Allegro, Santi e Vampiri, Caprilegio, Su Maistu e Tirrenica. I film saranno valutati da una giuria popolare di 25 giurati coordinata da Stefania Rocca.

Frontiere

La sezione FRONTIERE al Multicinema Galleria include 12 titoli, con documentari e film internazionali, tra cui À Bras-le-Corps, On Vous Croit, Nuns vs The Vatican, Palestine 36, Harà Watan, Dom, Film di Stato, Il Quieto Vivere, Orchestra Plurale, Debris/Detriti_Argentina, Leaving Eden e A Mosquito in the Ear.

Eventi Speciali

Tra gli eventi speciali: La Salita di Massimiliano Gallo, Attitudini: Nessuna di Sophie Chiarello, omaggi a Dario Fo con Lo Svitato, Bobò di Pippo Delbono e Viva Tondelli di Michael Petrolini, anteprime della serie Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio e tre cortometraggi: Luna Verde, Quella Saletta sul Mare, È Come Sembra. Omaggio a Claudia Cardinale con La Ragazza con la Valigia. Premi sponsor: Iginio Straffi e Stefania Rocca.

A Sud

Tre appuntamenti raccontano storie e memorie del Sud Italia con Vita Mia di Edoardo Winspeare, ’A Santanotte e il documentario Elvira Notari. Oltre il Silenzio, e il documentario sportivo Igor. L’Eroe Romantico del Calcio su Igor Protti.

Rosso di Sera

Anteprime serali al Teatro Petruzzelli: Il Dio dell’Amore, Antartica – Quasi una fiaba, Nel Tepore del Ballo, il film-concerto Nuovo Cinema Paradiso. Titoli internazionali: Is This Thing On?, Partir un Jour, Köln 75 e Mektoub, My Love – Canto Due. Le serate saranno condotte da Irene Maiorino con Oscar Iarussi.

Incontri di Cinema

Premio BIF&ST “Arte del Cinema” a Kasia Smutniak, Alessandro Baricco, Elena Sofia Ricci, Giuseppe Tornatore, Wes Studi, Francesca Archibugi, Domenico Procacci, Paolo Virzì, Lino Banfi, Abdellatif Kechiche, Checco Zalone – Luca Medici, Gennaro Nunziante. Gli incontri mattutini precedono la consegna del premio e sono accompagnati da proiezioni scelte dai premiati.

Pomeriggi al Petruzzelli

Anteprime pomeridiane con Illusione di Francesca Archibugi, Tutta Vita di Valentina Cenni, il restauro de Il Posto dell’Anima di Riccardo Milani, e il tributo a Peter Dal Monte con Nelle Tue Mani.

Doppio Testo

Sezione curata da Chiara Tagliaferri con incontri tra cinema e letteratura, tra cui Marco Pontecorvo e Andrea Vitali (Una Finestra Vista Lago), Damiano Michieletto (Primavera), Laura Samani (Un Anno di Scuola) e Roberto Andò (L’Abbaglio).

Musica e Cinema

La musica accompagna trasversalmente il festival: documentari, film e performance live come Nuovo Cinema Paradiso, “Native Paths” con Wes Studi ed Emanuele Arciuli, Lumières Possibles di Eva Danino e Mattia Vlad Morleo, e masterclass di Pivio.

Notti Horror

Quattro titoli: Reazione a Catena di Mario Bava, Demoni di Lamberto Bava, Ti Uccideranno di Kirill Sokolov e un quarto titolo del passato in versione restaurata.

Cortometraggi – Sarò Breve

Concorso competitivo di 20 cortometraggi italiani e internazionali per il Premio “Damiano Russo” al Miglior Cortometraggio, votato dalla giuria popolare.

Mostra Fotografica

SEMBRA CH’È PASSATO UN GIORNO. Voci, storie, immagini dal romanzo del cinema italiano, curata da Silvio Danese presso Palazzo Starita, dal 20 marzo al 12 aprile 2026.

Scuole USR

Partecipazione di studenti del IV e V anno degli Istituti Secondari Superiori grazie alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.