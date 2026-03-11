Ostuni conferisce la cittadinanza onoraria all’artista Depsa



OSTUNI (BR) - Una bellissima notizia nella città di Ostuni: il Consiglio Comunale, nella serata di martedì 10 marzo 2026, ha voluto riconoscere ufficialmente Salvatore De Pasquale in arte Depsa, artista visivo e autore poliedrico noto per i suoi ritratti di pontefici, musicisti e figure della cultura, concedendogli la cittadinanza onoraria.





Non si tratta di un titolo giuridico, ma di un gesto simbolico dal forte valore umano e culturale: la comunità sceglie di accoglierlo idealmente come "uno della comunità", riconoscendo il modo in cui, attraverso la sua arte, ha saputo portare il nome del territorio oltre i confini nazionali.





I disegni di Depsa sono stati esposti in contesti di grande prestigio internazionale, tra cui il celebre Teatro alla Scala e la rinomata Royal Academy of Arts, oltre che in mostre legate al vertice internazionale del G7 di Borgo Egnazia.





La delibera del Consiglio Comunale sottolinea, in particolare, il suo impegno nel tradurre memoria e bellezza in immagini capaci di parlare a tutti, rendendo l’arte uno strumento di dialogo culturale. Allo stesso tempo esprime il desiderio dell’amministrazione di legare l’identità della città a una comunità creativa capace di coniugare arte, musica e impegno civile.





Un riconoscimento che celebra non solo il percorso artistico di Depsa, ma anche il valore della cultura come ambasciatrice del territorio nel mondo.





Per quel che riguarda Depsa, pseudonimo di Salvatore De Pasquale, è un autore televisivo, paroliere, compositore e artista figurativo italiano nato a Portici il 28 luglio 1954. Nel corso della sua carriera si è distinto come uno dei più prolifici autori della musica e della televisione italiana.

Ha scritto oltre 3000 canzoni, molte delle quali diventate celebri, tra cui Champagne interpretata da Peppino di Capri. Ha partecipato 22 volte al Festival di Sanremo, vincendolo nel 1976 con il brano Non lo faccio più.

Parallelamente ha lavorato a lungo anche in televisione come autore e ideatore di programmi per RAI e Mediaset, contribuendo alla realizzazione di numerosi format di successo e vincendo diversi Telegatti.

Oltre alla musica e alla TV, Depsa è anche scrittore, docente universitario e artista figurativo, con mostre e pubblicazioni dedicate sia all’arte che alla televisione e alla comunicazione.

Proprio ad Ostuni, il 23 agosto 2024, Depsa ha ricevuto il Premio "Giornale di Puglia Italia Love Tv Award" dalle mani del direttore di Italia Love Tv e giornalista del Giornale di Puglia, Daniele Martini, e consegnato allo stesso Depsa presso il Villaggio Torre San Leonardo in Piazzetta del Pilone n°2, per la rassegna "Ludi Piloniani 2024", in occasione dell'evento dal titolo "Depsa, Una vita piena di emozioni".