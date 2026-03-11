Cultura e Pace, l’Ambasciatore Antonio Cirillo ringrazia il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito per l’Encomio ricevuto



BARLETTA – Il Dott. Antonio Cirillo, Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, esprime il suo più sentito e profondo ringraziamento al Sindaco di Barletta, il Dott. Cosimo Cannito, per il prestigioso Encomio conferitogli ufficialmente.





Il riconoscimento premia l'impegno costante profuso dal Dott. Cirillo nella promozione dei valori del dialogo interculturale, della solidarietà e della cooperazione tra i popoli, pilastri fondamentali per la costruzione di una convivenza civile e pacifica.





"Ricevere questo encomio dalla mia città e dalle mani del Sindaco Cannito è per me motivo di grande commozione e orgoglio" ha dichiarato il Dott. Antonio Cirillo "Questo riconoscimento non è un traguardo individuale, ma un tributo alla bellezza della cultura come strumento di pace. Ringrazio il Primo Cittadino per la sensibilità dimostrata verso le tematiche sociali e per il sostegno alle iniziative che portano il nome di Barletta nel mondo sotto il segno della fratellanza".





L’Ambasciatore ha inoltre ribadito la volontà di proseguire la proficua collaborazione con l’Amministrazione Comunale, sottolineando come la città di Barletta, con la sua storia e il suo patrimonio, rappresenti un terreno fertile per progetti educativi e culturali di respiro internazionale.





L'incontro tra il Dott. Cirillo e il Sindaco Cannito suggella un legame forte tra le istituzioni e chi si spende quotidianamente per la tutela dei diritti umani e la diffusione di un messaggio di pace universale.