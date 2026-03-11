San Cesario di Lecce, Loredana Moretti racconta la 'storia di colori e libertà' di Puccetto



Attraverso un volume fotografico e una video-intervista, la fotografa ricorda l’estro dell’artista salentino dalla personalità unica e particolare. Venerdì 13 marzo, ore 18.00 Ex Sala Consiliare, Palazzo Ducale, Piazza Garibaldi, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Proseguono gli appuntamenti dedicati alla fotografia nella rassegna "Visioni dal paese grande" che venerdì 13 marzo 2026, alle ore 18, nell’ex Sala Consiliare del Palazzo Ducale di San Cesario di Lecce, accoglie "Una storia di colori e libertà" a cura di Loredana Moretti e organizzato dall’Associazione Tempo di Scatto in collaborazione con Astràgali Teatro. Intervengono, durante l’incontro, Anna Luperto, Assessore alla Cultura del Comune di San Cesario di Lecce, Giovanni Zizza, Presidente di Tempo di Scatto, Nadia Letizia, vicepresidente della stessa associazione, e Lara Gigante, giornalista e addetta stampa freelance.





Per l’occasione viene presentato il volume fotografico di Loredana Moretti che vuole essere una dedica semplice e diretta all'amicizia che l’ha legata per oltre vent'anni all'artista-casellante Rocco Antonio D'Aversa in arte "Puccetto". Nell’incontro viene anche proiettata l'ultima toccante video-intervista rilasciata dal protagonista alla stessa autrice del libro, di cui la parte critica è curata da Denis Curti, expertise in fotografia, curatore di importanti mostre di fotografia e di arte contemporanea, direttore artistico di prestigiose gallerie e fondazioni, autore e curatore di importanti libri e pubblicazioni, di aste fotografiche ed esperto di mercato del collezionismo.





Puccetto, davanti ai treni in transito, ha creato un regno di colori e pensieri. Si definiva "un imbrattatore di pezze" e, senza cornici o confini, i suoi dipinti prendevano vita su juta, lenzuola, cassetti e legni abbandonati. Puccetto è stato anche un cantastorie della propria esistenza. I suoi quadri hanno viaggiato, esposti in gallerie prestigiose, apprezzati da artisti e collezionisti. Molti importanti critici d’arte lo hanno accostato, per il suo stile pittorico, alla creatività di Jackson Pollock.





Il volume fotografico è articolato in cinque sezioni che costituiscono altrettanti frammenti rappresentativi della vita e delle opere di Puccetto, con il casello di Tutino che si trasforma di volta in volta in spazio d'incontri, "rifugio peccatori" come lui stesso amava definirlo. Proseguendo nel racconto per immagini si incontrano le sue performance teatrali che lo vedono attore, oltre che autore, rappresentando l'altra sua parte creativa attraverso la quale libera le sue emozioni.





Loredana Moretti è una fotografa affermata in campo nazionale e internazionale, la sua fotografia è caratterizzata da una spiccata sensibilità introspettiva. L’interesse verso la silenziosa architettura del paesaggio è motivato dal rappresentare "l’assenza" come racconto dei luoghi e stimolo al cambiamento. Si occupa prevalentemente di fotografia di ricerca e di impegno sociale, con particolare attenzione al disagio mentale. Tutti i suoi progetti fotografici sono stati realizzati in medio formato 6x6 e Polaroid.





"Visioni dal Paese Grande" rientra nell’ambito di due progetti di "Astragali Teatro: Teatri a Sud", realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e "Da qui si vede tutta la città" (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitore del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, in partenariato con AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento, TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, Associazione fotografica Tempo di Scatto, Associazione culturale Petrolio); entrambi sono realizzati in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce.



