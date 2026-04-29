Bari, giovedì 30 aprile 'Flacco's Void Party' la serata analcolica organizzata dagli studenti del liceo Flacco all'AncheCinema



BARI – Una nuova idea di divertimento prende forma nel cuore della città. Giovedì 30 aprile 2026 a partire dalle ore 22:00, il Teatro AncheCinema di Bari ospiterà “Flacco’s Void Party”, una serata danzante analcolica ideata e organizzata dai rappresentanti del Liceo Classico Quinto Orazio Flacco, in collaborazione con AncheCinema. In consolle i dj Ric e Fabrizio Franco. – Una nuova idea di divertimento prende forma nel cuore della città. Giovedì 30 aprile 2026 a partire dalle ore 22:00, il Teatro AncheCinema di Bari ospiterà “Flacco’s Void Party”, una serata danzante analcolica ideata e organizzata dai rappresentanti del Liceo Classico Quinto Orazio Flacco, in collaborazione con AncheCinema. In consolle i dj Ric e Fabrizio Franco.





L’evento nasce dall’esperienza di un gruppo di studenti che da anni frequenta l’AncheCinema attraverso attività culturali e cineforum, trasformando nel tempo una semplice partecipazione in una vera e propria co-progettazione di contenuti. “Flacco’s Void Party” rappresenta oggi il punto di arrivo di questo percorso: una proposta concreta che unisce divertimento, sicurezza e innovazione.





A sostenere e accompagnare questo processo è Pietro Petruzzelli, Assessore allo Sviluppo Economico, Locale e Blue Economy (sostenibilità), che insieme ad Andrea Costantino, direttore di AncheCinema, sta dialogando con i ragazzi promotori dell’iniziativa, contribuendo ad agevolare e valorizzare un modello di aggregazione giovanile più consapevole e sostenibile.





La serata si svolgerà in un contesto completamente rinnovato: la sala teatrale sarà trasformata in una pista da ballo grazie alla possibilità di riconfigurare gli spazi, offrendo un’esperienza immersiva che integra musica, tecnologia e contenuti visivi proiettati sul grande schermo.





Uno degli elementi distintivi dell’evento è la scelta di proporre una serata senza alcol, con l’obiettivo di promuovere una modalità di socialità più inclusiva, responsabile e sicura, capace di rispondere alle esigenze dei più giovani e alle aspettative delle famiglie.





La partecipazione è prevista sino alla massima capienza secondo l’agibilità di AncheCinema, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.





“Flacco’s Void Party” si inserisce all’interno di un modello culturale innovativo, in cui i luoghi della cultura diventano spazi aperti e multifunzionali, capaci di accogliere linguaggi contemporanei e nuove forme di aggregazione.





L’evento è già prossimo al sold out, a conferma dell’interesse di una generazione che non si limita a partecipare, ma sceglie di costruire in prima persona esperienze e occasioni di incontro.





INFO EVENTO

Giovedì 30 APRILE 2026 | ore 22.00

Teatro AncheCinema | Corso Italia 112 Bari

Biglietti qui: https://bit.ly/VOIDPARTY e al botteghino del Teatro AncheCinema

INFO SMS/WhatsApp: 329 649 9552

Il parcheggio a pagamento consigliato: