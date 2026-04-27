Dal Barletta Calcio 1922, al Bari, al Foggia e al Lecce, gli Auguri dell' Ambasciatore Barlettano Per la Cultura e la Pace Universale il Cav. Dott. Antonio Cirillo
BARLETTA – L’Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, Cav. Dott. Antonio Cirillo, interviene con una nota ufficiale per celebrare l’identità sportiva della nostra terra. In un momento cruciale per i verdetti del campo, il suo messaggio si pone come un ponte ideale tra le diverse tifoserie, ponendo l'accento su un concetto fondamentale: l’orgoglio calcistico della Puglia deve prevalere su ogni inutile campanile.
L'Ambasciatore, da fiero barlettano, ha voluto dedicare parole di incoraggiamento e stima alle principali realtà del territorio, promuovendo il calcio come strumento di fratellanza:
Al Barletta Calcio 1922: Il Cav. Dott. Cirillo rivolge i più sentiti auguri per il ritorno nel calcio professionistico, un traguardo atteso per ben undici anni che restituisce dignità e lustro alla città e alla sua storia.
Al Bari: L’auspicio è che la formazione biancorossa possa difendere con tenacia il proprio posto in Serie B, confermando la solidità calcistica della terra di Bari.
Al Foggia: In occasione della retrocessione odierna in Serie D, l’Ambasciatore esprime vicinanza alla piazza foggiana, auspicando un immediato ritorno nelle categorie professionistiche. Un doveroso omaggio va alla storia di questo club, ricordando con orgoglio il Foggia di Zeman che, con il suo gioco spettacolare in Serie A, ha sbalordito l’Italia intera, diventando un modello di eccellenza per tutto il calcio nazionale.
Al Lecce: L’augurio che la squadra salentina continui a essere la gloriosa rappresentante della Puglia nel massimo campionato di Serie A per molti anni ancora.
Contro ogni rivalità, il Cav. Dott. Antonio Cirillo ribadisce che la forza del nostro sport risiede nell'unione: sostenere il successo di ogni compagine pugliese significa alimentare il prestigio dell'intera regione.
"W la Puglia"
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