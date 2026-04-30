Grande successo al Politeama Italia di Bisceglie per la celebrazione dei 50 anni del Cinema ABC

BISCEGLIE – Grande partecipazione al Politeama Italia per l’evento del 28 aprile inserito nel progetto “Storia di una rinascita”, dedicato ai cinquant’anni del Cinema ABC.

La serata, promossa dalla storica sala biscegliese, ha registrato un’ampia presenza di pubblico tra appassionati, curiosi e amanti del cinema d’autore, confermando il forte legame del territorio con la cultura cinematografica.

Il Politeama Italia è stato selezionato tra le dieci sale di Puglia e Basilicata coinvolte nelle celebrazioni dell’anniversario del Cinema ABC. Per l’occasione è stata allestita nel foyer una mostra di manifesti storici provenienti dall’Archivio della Cineteca ABC.

Ad arricchire l’appuntamento è stato l’intervento dell’esperto cinematografico Ivan Chetta, che ha accompagnato il pubblico in un percorso tra memoria, storia del territorio e cultura audiovisiva, soffermandosi sul valore delle locandine esposte.

Molto apprezzata anche la proiezione del documentario Quella saletta sul mare – storia di un cinema d’essai del regista Alessandro Piva, dedicato al ruolo sociale e culturale del Cinema ABC.

A chiudere la serata è stato il classico senza tempo Il Monello di Charlie Chaplin, accolto con entusiasmo dalla platea.

«La magia della settima arte non risiede solo nell’immagine in movimento, ma in tutto l’universo visivo e narrativo che la circonda», ha dichiarato Ivan Chetta, sottolineando il valore dell’esposizione e l’ottima risposta del pubblico.

Soddisfatto anche Claudio Valente, presidente di ABC Srl Benefit: «È stato un momento di cultura e valorizzazione del sistema cinema. Le sale restano presìdi culturali fondamentali per i territori».

Valente ha inoltre annunciato che le attività del Cinema ABC proseguiranno in Puglia e Basilicata e che, nel prossimo futuro, è prevista l’apertura di un museo del cinema per rendere accessibile al pubblico la collezione storica dei manifesti.