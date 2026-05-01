Maggio da Liberrima a Lecce: un mese di libri, incontri e festival
LECCE - Il “Maggio dei libri 2026” fa tappa anche a Liberrima, che aderisce all’iniziativa nazionale dedicata alla promozione della lettura con un calendario ricco di appuntamenti tra incontri con autori, festival e attività per tutte le età.
Il tema di quest’anno, “Ogni libro è una creatura viva”, guida l’intero programma: i libri vengono raccontati come compagni di vita capaci di accompagnare i lettori nelle diverse fasi della crescita personale, favorendo consapevolezza, relazione e armonia con il mondo.
Gli incontri con gli autori
Il programma si apre lunedì 4 maggio alle 16.45 con l’incontro con Alessandro Barbero, storico e scrittore, che a Liberrima presenterà il suo ultimo lavoro dedicato a San Francesco. L’appuntamento prevede anche un firmacopie.
Sempre il 4 maggio, alle 18.30, spazio al festival diffuso “Nel Frattempo – Conversazioni sul futuro” con la presentazione del saggio di Alberto Sebastiani sul poliziesco nella letteratura italiana contemporanea, in dialogo con Debora De Fazio.
Festival e appuntamenti culturali
Tra gli eventi più rilevanti spicca la partecipazione al Festival Treccani della Lingua Italiana, in programma dall’8 al 10 maggio, dedicato quest’anno al tema del “dialogo”. La piazzetta della libreria ospiterà incontri con ospiti del panorama culturale e musicale come Francesco Carofiglio, Carolina Bubbico e Pierpaolo Lala.
Il calendario prosegue con presentazioni editoriali e incontri tematici: il 12 maggio Carmen De Stasio presenta un saggio dedicato al lessico pasoliniano, mentre il 14 maggio Raffaello Mastrolonardo propone il suo nuovo romanzo ambientato in Puglia.
Eventi, laboratori e letture
Il 17 maggio torna anche il brunch letterario “Incipit”, un format partecipativo in cui i lettori condividono dal vivo gli incipit dei libri amati, seguito da un momento conviviale.
Il programma include inoltre laboratori di scrittura creativa, incontri con giovani autori, e presentazioni di libri dedicati a temi contemporanei come sostenibilità, moda e identità culturale.
Spazio ai più piccoli
Ogni domenica mattina, a partire dalle 10.30, la libreria propone letture animate dedicate ai bambini, curate dalle libraie e aperte al pubblico.
Il mese si chiuderà con ulteriori appuntamenti tra letteratura e attualità, confermando Liberrima come uno dei principali centri culturali attivi nel panorama librario salentino.