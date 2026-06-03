Bari, il Trio 'Connection' venerdì ai concerti del Conservatorio Piccinni



All’Auditorium “Nino Rota” la formazione con flauto, clarinetto e pianoforte





BARI - Nuovo appuntamento musicale per I Concerti del Conservatorio Piccinni venerdì 5 giugno a Bari, alle 20 all’Auditorium “Nino Rota”. In scena il Trio “Connection”, formato da Giulio Francesconi al flauto, Antonio Tinelli al clarinetto e Stefania Argentieri al pianoforte, tre docenti titolari di cattedra del “Piccinni” con alle spalle una importante carriera artistica internazionale.





Il concerto è organizzato in sinergia dal Dipartimento di Fiati e dal Dipartimento di Strumenti a tastiera e percussione.





Il “Connection” è un trio inusuale dalle molteplici potenzialità espressive, timbriche e sonore. Il programma comprenderà la Tarantella op. 6 di Camille Saint-Saëns, la Sonatina in Trio op.85 di Florent Schmitt, la Sonata di Maurice Emmanuel e i Quattro Valzer di Dmitri Shostakovich. Saranno proposti anche la Sonatina Modale op.155 di Charles Koechlin e Chorôs n.2 di Heitor Villa-Lobos per soli flauto e clarinetto.





Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.