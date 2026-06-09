'Giornate Europee dell’Archeologia': il 13 giugno apertura straordinaria per la Biblioteca Nazionale di Bari



BARI - Per la prima volta la Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti Volpi" di Bari aderisce alle Giornate Europee dell'Archeologia, l'importante manifestazione internazionale promossa per valorizzare il patrimonio archeologico e avvicinare il pubblico alla conoscenza delle civiltà del passato. - Per la prima volta la Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti Volpi" di Bari aderisce alle Giornate Europee dell'Archeologia, l'importante manifestazione internazionale promossa per valorizzare il patrimonio archeologico e avvicinare il pubblico alla conoscenza delle civiltà del passato.





L'appuntamento è in programma sabato 13 giugno 2026, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la sede della Biblioteca, che aprirà le proprie collezioni per offrire ai visitatori un originale percorso di scoperta tra archeologia e patrimonio librario.





Fulcro dell'iniziativa sarà la mostra "L'archeologia del territorio attraverso le opere librarie della Biblioteca Nazionale di Bari", una selezione di manoscritti, libri antichi e pubblicazioni dedicate all'archeologia locale. Attraverso le opere esposte sarà possibile ripercorrere la storia del territorio, conoscere le antiche civiltà che lo hanno abitato e approfondire aspetti della cultura, dell'arte e della vita quotidiana tramandati nel tempo.





L'esposizione, allestita nella sala di lettura dell'Istituto, intende evidenziare il ruolo delle biblioteche nella conservazione e nella diffusione della memoria storica, proponendo al pubblico un viaggio documentale che unisce ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale.





Ad arricchire la giornata sarà anche l'esposizione della vignetta "Una gita a Castel del Monte. I ciceroni" del caricaturista barese Frate Menotti, opera che offre una nota ironica e al tempo stesso significativa sulla storia dell'archeologia locale. Nella vignetta compaiono diversi personaggi legati alla cultura del territorio, tra cui Michele Gervasio, direttore del Museo Archeologico di Bari dal 1909 al 1958, raffigurato sullo sfondo di Castel del Monte.





Con questa iniziativa la Biblioteca Nazionale di Bari conferma il proprio impegno nella promozione del patrimonio culturale, favorendo il dialogo tra discipline diverse e offrendo nuove occasioni di conoscenza e partecipazione alla cittadinanza.





Informazioni per il pubblico

Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti Volpi" di Bari

Sabato 13 giugno 2026

Orario di apertura: 9.00 – 13.00

Ingresso libero